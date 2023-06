Welttheater entlang der „Rue“ in Wiesbaden

Von: Jürgen Streicher

Teilen

Auch der Künstlermarkt im Kurpark ist gut besucht. © Michael Schick

Das Fest „Theatrium“ zieht drei Tage lang Zehntausende Besucher und Besucherinnen an. Im Kurpark lockt ein Künstlermarkt.

Alle wieder da. Und noch ein paar mehr im 44. Jahr des „Theatriums“. Der Kaiser steht gelassen und ohne Sonnenhut im Rosenrondell am Warmen Damm. Mahnt das Volk, das sich durch den Park und die „Rue“ schiebt, mit der Hand scheinbar zur Ruhe. Vielleicht zeigt er auch zum riesigen Spielzirkus für Kinder mit einer monströsen Hüpfburganlage ein paar Schritte weiter oder weist den Kulturbeflissenen den Weg zum Kollegen Schiller vor dem ehrwürdigen Staatstheater. Wie der Kaiser ist auch der Dichterfürst aus Stein gemeißelt und für die Ewigkeit auf einen Sockel gestellt.

Hier fing alles an, als die Wiedereröffnung des Hessischen Staatstheaters 1977 der Stadt ein Jahr darauf das erste Theater im Freien beschert hat. Mit einem kleinen Straßenfest nebenbei, ganz bescheiden. Und so sollte es immer weitergehen im großen Welttheater. Aber es kam ganz anders, das Theater und alle anderen wichtigen Orte wie die Brunnenanlage mit dem dreistufigen Wasserspiel im Bowling Green vor dem Kurhaus und der Teich im Park am Warmen Damm sind jetzt eingezäunt. Sicher ist sicher, man kann nie wissen, auf welche Ideen das muntere Feiervolk zur späten Abendstunde kommt.

Die Menschen in der Stadt lieben ihr „Theatrium“ und längst nicht nur die. Zehntausende Besucher und Besucherinnen werden gezählt, gut, dass es auf drei Tage verlängert wurde. Warum das Fest auf der Wilhelminenstraße und auf den inzwischen mindestens fünf weiteren Hauptschauplätzen so heißt? Die Frage nach dessen Ursprung kann bei einer kleinen (nicht repräsentativen) Befragung kaum einer beantworten. Es sei „irgendwas mit Theater“. Was dann irgendwie auch korrekt ist. Oder gar den Kern punktgenau trifft.

Die Versteigerung glanzvoller Requisiten und Kostüme der Theaterleute gibt es heute nicht mehr, künstlerische Einlagen und Straßentheaterfeeling mit „Walking Acts“ allerdings schon. Engagierte Spontanaktivist:innen wie das Daniel-de-Groot-Duo, das jeden Platz zur Bühne macht, das Stelzentheater Circolo und die unermüdlich umherziehenden Guggemusiker, die überall gute Laune verbreiten. Und überhaupt ist da ja noch das ganz große Theater, das alle inszenieren, die sich zwischen „Rue“ und Kurpark, Nassauer Hof und Warmen Damm rumtreiben. Welttheater, man kann es nicht anders sagen. Bunt, auch mal schrill, laut, aber auch mit sanften Tönen im lauschigen Kurpark, dezenter Chic und Extravaganz im Aufzug, jeder sucht sich seine eigene Rolle im Programm bis weit in die Nacht. Den Kunsthandwerkermarkt vor die Konzertmuschel in den Kurpark zu verlegen, das war eine gute Idee. Es gibt viele durchlüftete, schattige Plätze unterm flirrenden Kastanienlaub und anderen bewegten Blätterdächern, der Riesling schmeckt gut gekühlt schon am frühen Abend, die Palettenmöbel zwischen Baum und Sonnenschirm sind bequem, kubanische Musik der „Los 4 del Son“ genau passend zur blauen Stunde. Und warum kommen Sie hierher? „Ein paar Pirouetten drehen“, sagt ein flotter Herr mit umgedrehter Basecap im farbenfrohen Hemd. Hier findet man Gleichgesinnte, Salsa bringt wie überall in der Welt auch im Kurpark spontan Menschen zum Tanz im Sommerglück zusammen.

So soll es sein, gechillt im Park und laut auf der „Rue“ bei der Tanzschule Hohmann schon am Nachmittag. Unmissverständliches Motto: „Salsa + more Cocktails“. Hier ist die akustische Konkurrenz groß. Von der Bühne in der Burgstraße dröhnen alte Coverbandbeats herüber, auf der anderen Seite mischt die „Takanaka Club Band“ am Kaiser-Friedrich-Platz vor dem Nassauer Hof das Champagnermilieu auf. Ganz oben, am Wendepunkt der Feiermeile, wird wohltätig getrunken, und das tut irgendwie gut im Trubel der unzähligen Versorgungsstationen mit Fressmeilencharakter.

Wer hier am Stand des Lions Club Wiesbaden Kochbrunnen die Weine unterstützender Winzer aus dem Rheingau goutiert, fördert mit jedem Schluck wertvolle Projekte in der Stadt. Lächelt der Kaiser auf seinem Sockel da etwa?

Bei der Graffiti-Kunstaktion Meeting of Styles meets Fluxus probieren Besucher und Besucherinnen den Umgang mit der Sprühdose. © Michael Schick