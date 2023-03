Verkehr soll im Dezember wieder über die Salzbachtalbrücke rollen

Von: Diana Unkart

Teilen

Voraus der sogenannte rote Vorbauschnabel, dann folgte das vierte und letzte Brückensegment der Südbrücke. dpa © dpa

Die Lücke über das Salzbachtal ist geschlossen - einen Monat früher als geplant. Die Stadt Wiesbaden kann noch aus einem anderen Grund auf Entlastung hoffen.

Noch vor Weihnachten, anvisiert ist der 20. Dezember, soll der Verkehr zunächst auf vier Spuren über die neue Salzbachtalbrücke rollen.

Am Neubau der Brücke der Autobahn 66 in Wiesbaden ist am Dienstag der vierte und letzte Stahlkörper des südlichen Brückenbauwerks über das Tal geschoben worden. Etwa einen Monat früher als ursprünglich geplant ist damit die Lücke, die seit der Sprengung der havarierten alten Brücke im November 2021 klaffte, geschlossen worden. Parallel wird an der Nordbrücke gearbeitet. Dort könnte das erste Brückenteil im August Richtung Pfeiler verschoben werden.

Gearbeitet werde zeitgleich in sechs, sieben Baufeldern, sagt Matthias Achauer, Geschäftsbereichsleiter Bau bei der Autobahn GmbH. Mitte 2025 soll auch die Nordbrücke fertig sein. „Vielleicht geht noch mehr.“ Heißt, wenn alle Parameter passen, könnte ein früherer Termin realisiert werden. Jede Möglichkeit, den Bau zu beschleunigen, werde genutzt. Wenn beide Bauwerke der Salzbachtalbrücke freigegeben sind, stehen sechs Fahrspuren zur Verfügung. Der Bund investiert 150 Millionen Euro in den Neubau.

Am Dienstag bewegte sich erst mal das letzte der vier Brückensegmente der Südbrücke, 500 Tonnen schwer, mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn Metern pro Stunde vorwärts: rund 77 Meter bis zum Ziel. Insgesamt ist in den vergangenen Monaten ein rund 300 Meter langer und 3500 Tonnen schwerer Stahlhohlkasten mit dem Taktschiebeverfahren vom östlichen Widerlager zum westlichen Widerlager über das Salzbachtal verschoben worden.

Anders als die Bezeichnung des Vorgangs vermuten lässt, werden die Stahlkonstruktionen, die vor Ort zusammengebaut werden, aber nicht geschoben, sondern mit Hilfe von Stahlseilen und Hydraulik gezogen. Voran der stählerne rote Vorbauschnabel.

Es sei das Richtfest für die Südbrücke, das nun gefeiert werden könne, sagt Ulrich Neuroth, Direktor der Niederlassung West der Autobahn GmbH. Die Brückenbauer sprechen vom Brückenschlag.

In etwa sechs Wochen soll die Brücke auf die Lager abgesenkt und in ihre endgültige Position gebracht werden. Danach wird die Betonfahrbahnplatte hergestellt und abgedichtet, bevor die Randbereiche, die sogenannten Brückenkappen, gebaut werden. Zuletzt wird der Asphalt aufgebracht und Geländer und Leitplanken werden montiert.

Dass aller Voraussicht nach vor Weihnachten die für Wiesbaden und das Umland wichtige Verkehrsader wieder in Betrieb gehen könne, sei ein „absoluter Segen“, sagt Wiesbadens Verkehrsdezernent Andreas Kowol (Grüne). Die A66 verbindet den Rheingau-Taunus-Kreis sowie die beiden Landeshauptstädte Wiesbaden und Mainz mit Frankfurt. Vor der Havarie passierten täglich rund 80 000 Fahrzeuge die Brücke. Sie bahnen sich nun ihren Weg durch die Stadt. Künftig soll der Verkehr aus der Stadt raus auf die überörtlichen Straßen verlagert und innerstädtisch gleichmäßiger auf die größeren Einfallsstraßen verteilt werden.

Für Entlastung dürfte auch die Fertigstellung der Schiersteiner Brücke sorgen. Sie soll im Sommer freigegeben werden und ist dann sechsspurig befahrbar.