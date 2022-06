Trainer des SV Wehen Wiesbaden wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt

Von: Madeleine Reckmann

Der Beschuldigte soll fünf Jugendliche und ein Kind mit Alkohol und Schlafmittel betäubt haben. Weitere Ermittlungen laufen.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen einen Trainer der Juniorenfußballmannschaft des SV Wehen Wiesbaden Anklage erhoben. Laut einer Mitteilung werden dem 35-jährigen Deutschen aus dem Main-Taunus-Kreis Vergewaltigung, sexuelle Nötigung unter Ausnutzung eingeschränkter Willensfähigkeit, sexueller Missbrauch von Kindern, Herstellung von kinder- und jugendpornographischen Inhalten und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Juni 2021. Demnach soll der Trainer zwischen dem 9. und 26. Oktober 2021 fünf männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren und einen Zehnjährigen in seiner Wohnung sexuell missbraucht haben. Zuvor soll er sie mit Alkohol und mit Schlafmittel versetzten Schokodrops betäubt haben. Seine Taten soll er gefilmt haben. Der Angeschuldigte, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen äußert, ist seit Dezember in Untersuchungshaft. Sollten ihm nach weiteren Ermittlungen weitere, zu einem früheren Zeitpunkt begangene ähnliche Taten nachgewiesen werden, werden sie in gesonderten Verfahren zur Anklage gebracht. mre