Tausende Maifischbabys im Rhein bei Wiesbaden ausgesetzt

Freiheit für Maifischlarven: Die Ministerinnen Silke Gorißen (v. li.), Priska Hinz und Katrin Eder. © Michael Schick

Projekt zur Wiederansiedlung der Heringsart zeigt erste Erfolge. Aber ohne Unterstützung überlebt die Art noch nicht.

Mit Gummistiefeln an den Füßen und bunten, mit Wasser gefüllten Eimern in den Händen wagen sich einige Kinder (unter Aufsicht) ein, zwei Meter vom Ufer aus in den Rhein. Vorsichtig kippen sie die Eimer zur Seite, so dass die klitzekleinen Maifischlarven darin ins Flusswasser gleiten können.

Die Mädchen und Jungen gehören zwei vierten Klassen der Goetheschule in Wiesbaden-Biebrich an und nehmen Teil am länderübergreifenden Maifischprojekt, mit dem die im 20. Jahrhundert ausgestorbene Heringsart im Rhein und seinen Nebenflüssen wieder heimisch gemacht werden soll.

Rund 40 000 etwa zwölf Millimeter große Larven wurden am Mittwoch gegenüber Schloss Biebricher im Rhein ausgesetzt. Am Vorabend waren bereits etwa 650 000 Fischbabys in die Freiheit entlassen worden.

„Idealerweise machen wir das in der Abenddämmerung“, sagt Projektleiter Andreas Scharbert. Aber da die Öffentlichkeit etwas davon mitbekommen solle, ist großer Bahnhof. Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), ihre rheinland-pfälzische Kollegin Katrin Eder (Grüne), Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) und einige Vertreter verschiedener Fischereiverbände sind zum Maifischbesatz angereist.

Das Projekt Partner des 2007 gestarteten Maifischprojekts sind Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und mehrere Fischereiverbände sowie die Niederlande und die Schweiz. Der Rheinische Fischereiverband koordiniert das Projekt. Finanziert wird es gemeinsam. Neben dem Besatz sind das Monitoring zum Vorkommen und Laichen der Maifische im Rhein und tiermedizinische Untersuchungen Teil des Projekts. Jedes Jahr werden an unterschiedlichen Stellen am Rhein Hunderttausende Maifischlarven ausgesetzt.

Man müsse immer wieder darüber reden, wie wichtig es sei, die Artenvielfalt zu erhalten, sagt Hinz. „Nur mit einer breiten ökologischen Vielfalt können wir die Zukunft gestalten.“ Wenn die Larven in einigen Monaten zu Jungtieren herangewachsen sind, begeben sie sich auf eine lange Reise in die Nordsee. Von dort kehren sie nach drei bis acht Jahren als geschlechtsreife Fische wieder zurück zum Laichen an den Ort, wo sie ausgesetzt wurden.

Maifische werden 35 bis 40, manchmal 70 Zentimeter groß. In früheren Zeiten galt er als Brotfisch, weil er so zahlreich war und die Rheinfischer gut ernährte. Die Maifischlarven stammen aus Westfrankreich, wo sich Fachleute auf die komplizierte Zucht verstehen.

Das Projekt verzeichnet erste Erfolge. Scharbert berichtet, dass vermehrt Jungtiere gefunden werden, die sich auf natürliche Weise vermehrt haben. Nachweisbar ist die Herkunft mittels genetischer und mikrochemischer Analysen. Erste Rückkehrer sind sogar schon im Oberrhein gesichtet worden. An der Staustufe Gambsheim sind 2014 im Fischpass 161 und 2020 65 Maifische gezählt worden. Aber. so heißt es, sei die Population noch zu klein, um sich ohne Besatz von außen selbst zu erhalten.