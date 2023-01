Streit um Netrebko-Auftritt bei Maifestspielen in Wiesbaden - Ukrainische Künstler „dürfen“ nicht teilnehmen

Die Opernsängerin Anna Netrebko ist wegen ihrer angeblichen Nähe zu Putin umstritten. An ihrem geplanten auftritt bei den Maifestspielen in Wiesbaden gibt es harsche Kritik.

Update vom Freitag, 27. Januar, 10.37 Uhr: Sollte die russische Opernsängerin Anna Netrebko bei den Internationalen Maifestspielen in Wiesbaden auftreten, werden ukrainische Künstler aus dem Taras-Schewtschenko-Theater aus Charkiw und dem ukrainischen Nationalorchester nicht teilnehmen. „Das dürfen sie nicht“, sagte der ukrainische Generalkonsul in Hessen, Vadym Kostiuk, gegenüber der FAZ.

Bei der Zusage hätten beide Institutionen noch nichts von dem Engagement Netrebkos gewusst. Zudem habe es die Sanktionsliste damals noch nicht gegeben.

Als Intendant der Internationalen Maifestspiele in Wiesbaden hatte Uwe Eric Laufenberg zuvor noch erklärt, das Taras-Schewtschenko-Theater und das ukrainischen Nationalorchester hätten an dem Auftritt der russischen Opernsängerin nichts auszusetzen, wie der HR berichtete. Hintergrund der Kontroverse ist freilich der Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt.

Streit um Netrebko-Auftritt bei Maifestspielen in Wiesbaden - Rhein lässt Schirmherrschaft ruhen

Erstmeldung vom Montag, 23. Januar, 18.50 Uhr: Vor dem Beginn der Maifestspiele in Wiesbaden ist ein offener Streit um den geplanten Auftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko entbrannt. Das Land Hessen und die Landeshauptstadt Wiesbaden sprachen sich am Montag (23. Januar) in einer Mitteilung gegen den Auftritt der Sängerin aus. Grund dafür sei die mangelnde Distanzierung zu Wladimir Putin. Das Hessische Staatstheater Wiesbaden verteidigt den geplanten Auftritt.

In der gemeinsamen Erklärung der Stadt Wiesbaden und des Landes Hessen heißt es, der Künstlerische Leiter widme die Festspiele denjenigen, die aufgrund ihrer Meinung im Gefängnis säßen, wie etwa der russische Aktivist Alexej Nawalny. Angesichts des Angriffskriegs, den Russland gegen die Ukraine führt, sei nicht zu vermitteln, weshalb die Sängerin bei den Festspielen auftreten soll. „Netrebko steht auf einer Sanktionsliste der Ukraine und hat sich bis heute nicht von Putin und seinem Regime distanziert“, heißt es in der Erklärung. Den geplanten Auftritt bezeichneten Stadt und Land deshalb als „höchst unsensibel“. Man habe den Intendanten gebeten, darauf zu verzichten. „Leider erfolglos.“

In der Erklärung heißt es außerdem, dass der Ministerpräsident von Hessen, Boris Rhein, seine Schirmherrschaft bei den Maifestspielen als Reaktion auf den Auftritt ruhen lassen wird. „Außerdem werden wir den Vorempfang absagen“, teilte Staatsminister Axel Wintermeyer mit.

Streit um Maifestspiele in Wiesbaden: Staatstheater verteidigt geplanten Auftritt

Die international gefeierte Sopranistin war nach Beginn des Krieges wegen ihrer angeblichen Nähe zu Putin in die Kritik geraten. Erst vor Kurzem hatte die Alte Oper in Frankfurt einen Auftritt von Netrebko abgesagt. Ihr Manager Miguel Esteban erklärte kürzlich, es sei unrichtig, die Sopranistin mit einer Regierung oder mit dem Krieg in der Ukraine in Verbindung zu bringen. Die Künstlerin habe sich mehrfach von dem Konflikt distanziert, betonte er in einem Schreiben.

Im März vergangenen Jahres hatte die Sängerin über ihren Anwalt unter anderem mitgeteilt: „Meine Position ist klar. Ich bin weder Mitglied einer politischen Partei, noch bin ich mit irgendeinem Führer Russlands verbunden.“ Weiter hieß es, sie bedauere, dass ihre Handlungen und Aussagen in der Vergangenheit zum Teil falsch interpretiert werden konnten.

Das Staatstheater hält unterdessen an dem geplanten Auftritt fest. Netrebko werde am 5. und 7. Mai bei den Festspielen ihr Debüt als Abigaille in Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ geben. „Wir in der westlichen Welt, die wir gerade erleben, wie unsere Freiheit in der Ukraine leider auch mit Waffen und Menschenleben verteidigt werden muss, dürfen nie Künstler und Menschen ausschließen, die zu uns gehören und die wir für den Kampf gegen Unrechtsregimes wie das von Wladimir Putin dringend auf unserer Seite brauchen“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. In dieser wird der Fokus auch auf zwei ukrainische Produktionen gelegt, die im Rahmen der Festspiele aufgeführt werden sollen. (vbu/dpa)