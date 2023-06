Start für die Photovoltaik an der A3 bei Wiesbaden

Von: Madeleine Reckmann

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. © christoph boeckheler*

Die Genossenschaft Bürgerenergie gründet sich. 72 Mitglieder erwerben Anteile für 36000 Euro.

Den Namen „Bürgerenergiegenossenschaft“ hielten die Gründungsmitglieder für zu umständlich. Auf der Gründungsveranstaltung haben sie die erste Genossenschaft dieser Art in der Landeshauptstadt in „Bürgerenergie Wiesbaden e. G.“ umgetauft. 72 Personen gehören der Organisation bereits an, teilt ihr neuer Aufsichtsratsvorsitzender Manuel Köhler auf Anfrage mit. Jede hat einen Anteil im Wert von 500 Euro erworben, so dass die Genossenschaft bereits über 36000 Euro verfügt. Der Doppelspitze des Vorstandes gehören Christoph Völker und Uwe Schwarzloh an.

Ihr Ziel ist es, Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) entlang der A3 zu bauen, zu betreiben und am Erlös mitzuverdienen. Auch PV-Anlagen auf Äckern in den ländlichen Stadtteilen Wiesbadens stehen auf ihrer Agenda. Der Anlagenbau entlang von Autobahnen wurde kürzlich von der Bundesregierung erleichtert. Bebauungsplanverfahren sind dort nicht notwendig. PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen, die sich nicht an der Autobahn befinden, muss die Untere Naturschutzbehörde der Stadt jedoch genehmigen, teilt die Umweltberatung Wiesbaden mit. Die Eintragung ins Genossenschaftsregister werde einige Monate in Anspruch nehmen, so Köhler. Der Genossenschaftsverband unterstützt die junge Initiative bei der Suche nach einem Projektentwickler, der sich mit dem Geschäft auskennt. mre