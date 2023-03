Stadtpolizei stellt wieder mehr Waffen sicher

Von: Andrea Rost

Von den 102 Beschäftigten der Wiesbadener Stadtpolizei sind 88 im Außendienst tätig. © Renate Hoyer

Die Wiesbadener Stadtpolizei hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgelegt. 24 000 Kontrollen wurden durchgeführt. Schwerpunkte lagen in der Waffenverboteszone der Innenstadt und in den 33 Shisha-Bars.

Die Stadtpolizei hat 2022 in der Waffenverbotszone der Wiesbadener Innenstadt 45 Waffen oder waffenähnliche Gegenstände sichergestellt. Das ist eine Verdreifachung der Zahlen gegenüber 2021, als coronabedingt Restaurants, Bars und Clubs über lange Zeit hinweg geschlossen blieben und weniger Menschen in der Straßen unterwegs waren.

Das berichtete der Leiter der Stadtpolizei, Peter Erkel, bei einem Pressegespräch im Rathaus. Für 2023 rechnet er erneut mit einem Anstieg der Sicherstellungen. Die Waffenverbotszone war 2019 in der Landeshauptstadt eingerichtet worden. Damals hatte die Polizei 132 Waffen, davon alleine 110 Messer, sichergestellt.

Schwerpunktaktionen liefen im vergangenen Jahr auch in den 33 Shisha-Bars in Wiesbaden. Dabei seien 15 Verstöße unter anderem gegen das Nichtraucherschutzgesetz und das Jugendschutzgesetz festgestellt worden, sagte Krekel. Bei Großkontrollen in 17 verschiedenen Shisha-Bars habe die Polizei 104 Kilogramm unversteuerten und 70 Kilogramm versteuerten Wasserpfeifentabak sichergestellt. „Unser Kontrolldruck trägt erste Früchte“, ist Peter Krekel überzeugt. „Seit Beginn dieses Jahres mussten wir keinen Tabak mehr in Shisha-Bars sicherstellen.“

Insgesamt hat die Wiesbadener Stadtpolizei 102 Mitarbeitende, 88 sind im Außendienst tätig. Sie werden laufend geschult, auch Kommunikations- und Deeskalationstraining stehen auf dem Programm. Er sei dafür, den Stadtpolizist:innen Pfefferpistolen und Body Cams für ihre Einsätze vor Ort zur Verfügung zu stellen, sagte Bürgermeister Oliver Frank (CDU). In anderen Städten gebe es dazu bereits positive Erfahrungen.

24 400 Kontrollen hat die Stadtpolizei im vergangenen Jahr aufgelistet. Die mit Abstand meisten Einsätze gab es in Wiesbaden-Mitte (9590) und dem Westend (3066), gefolgt von Biebrich (1908) und den Stadtteilen Nordost (1671) und Südost (1455). In 1070 Fällen wurde wegen Ruhestörung ermittelt. Mehr als 3700 Mal kontrollierte die Stadtpolizei Grünanlagen und Spielplätze, 2220 Mal sah sie auf Schulhöfen nach dem Rechten.

Die 72 Kameras, die in zwei Videoschutzzonen am Platz der Deutschen Einheit und am Bahnhofsvorplatz installiert sind, hätten in vielen Fällen zur Verbrechensaufklärung beigetragen, heißt es im Jahresbericht der Stadtpolizei. Die Aufzeichnungen können an vier Standorten der Sicherheitsbehörden eingesehen werden. In 405 Fällen hat sie die Stadtpolizei 2022 bei der Ermittlungsarbeit genutzt. Das ist doppelt so oft wie im Jahr 2021.