Schützenhofstraße in Wiesbaden wird bunter

Von: Diana Unkart

Der aus Bali stammende Streetartkünstler WD (Wild Drawing) hat Sirona, die keltische Göttin der Heilung, gemalt. © Michael Schick

Großformatiges Wandbild ziert den einst grauen Treppenaufgang.

Trist und grau war der Treppenaufgang von der Schützenhofstraße zur Coulinstraße einst. Wahrlich keine Zierde für die Wiesbadener Innenstadt. Doch seit der von der Insel Bali stammende und in Athen lebende Streetartkünstler WD – das steht für „Wild Drawing“ – die Wand gestaltet hat, ist sie zu einem Hingucker geworden.

Das Wandgemälde, das sich über die gesamte Treppenfassade erstreckt, sei der erste Schritt einer Neugestaltung des Areals, kündigt die Stadt an. Zu sehen ist eine weibliche Figur, die in einer Amphore schützend eine Naturlandschaft hält, aus der einzelne Elemente in die Realität ausbrechen. Vollständig zu erfassen ist das Kunstwerk nur von einem bestimmten Standpunkt aus. Bei der Dargestellten handelt es sich um Sirona, die keltische Göttin der Heilung, nach der auch der Brunnen, der sich in der Nähe befindet, benannt wurde.

Die Schützenhofstraße sei mit dem Sironabrunnen für Wiesbaden ein historisch bedeutsamer Ort, sodass die Bemalung des unattraktiven Treppenaufgangs eine Aufwertung bedeute, teilt das Umweltdezernat mit.

Das Dezernat hat den Auftrag für das großformatige Wandgemälde erteilt. Vermittelt wurde der Künstler, dessen Werke in Europa, Asien und Amerika zu sehen sind, von Manuel Gerullis, dem Organisator des international bekannten Streetart-Festivals „Meeting of Styles“. Das Festival war im Juni zu Gast in Wiesbaden, dem Ort seiner Entstehung. Begleitet wurde WD von seiner Assistentin Katerina Karipidou. In einem zweiten Schritt folgten nun die Begrünung des Areals und der Aufbau von Sitzgelegenheiten, erläutert Bürgermeisterin und Umweltdezernentin Christiane Hinninger (Grüne). Das Vorhaben sei eingebettet in ein übergeordnetes Projekt. Die Begrünung soll zur Klimaanpassung und gleichzeitig zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität beitragen. Deshalb wird die Neugestaltung aus dem Budget des Masterplans Innenstadt finanziert. Der Masterplan ist ein Arbeitspapier, das Verwaltung, Politik und Handel als Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre dient.