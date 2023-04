Pussy Riot tritt im Wiesbadener Schlachthof auf

Von: Madeleine Reckmann

Underground-Kultur statt Staatstheater: Pussy Riot kommt in den Schlachthof. © Michael Schick

Anstatt auf den Maifestspielen steht die Punkrock-Band im Kulturzentrum auf der Bühne. Die Aktion richtet sich gegen Putins Krieg und für die Unterstützung der Ukraine.

Nachdem das russische Punkrock-Kollektiv Pussy Riot seine Teilnahme an den Maifestspielen in Wiesbaden abgesagt hat, tritt es nun im Wiesbadener Kulturzentrum Schlachthof auf - am selben Tag, der für sie an den Maifestspielen vorgesehen war.

Wie der Schlachthof mitteilt, werde die Chance genutzt, am 24. Mai den „Musiker:innen, Feminist:innen und Aktivist:innen“, die „sich seit mehr als einem Jahrzehnt für Freiheit, Menschenrechte und gegen das System Putin“ einsetzen, eine Bühne zu geben. Der Auftritt trägt den Namen Aktion & Konzert gegen Autokratie, Unterdrückung und Krieg,

Tickets Tickets für das Konzert am 24. Mai um 21 Uhr sind im Vorverkauf für 23,80 Euro erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 25 Euro.

Pussy Riot hatte das Engagement für die Maifestspiele abgelehnt, nachdem sie erfahren hatte, dass die Sopranistin Anna Netrebko an ihrem umstrittenen Auftritt auf den Maifestspielen festhält. Pussy Riot sollte als Ersatz für das ukrainische Nationalorchester spielen, das aus Protest gegen Netrebko die Reise nach Wiesbaden nicht antreten möchte. Netrebko wird eine gewisse Nähe zum russischen Präsidenten Putin nachgesagt.

Die Ankündigung des Konzerts ist mit einer Protestnote gegen den Krieg in der Ukraine und das System Putin versehen. Das Kollektiv wolle seine Stimme nutzen, damit die deutsche Öffentlichkeit weiterhin die Ukraine unterstütze und der russischen Aggression standhalte. Für Geflüchtete aus Russland, der Ukraine und anderen Teilen der Welt ist der Eintritt kostenfrei. mre

