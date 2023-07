Pfandautomaten für To-go-Becher

Von: Diana Unkart

100 Automaten des Züricher Start-Ups Kooky sollen demnächst in Wiesbaden und Mainz aufgestellt werden. © Kooky

Wie die Rückgabe von Mehrwegbehältern vereinfacht werden kann, wird in Wiesbaden und Mainz erprobt.

Was würde passieren, wenn die Nutzung eines Mehrwegbechers völlig unkompliziert wäre? Würden die Kundinnen und Kunden, die Restaurants, Supermärkte oder Imbissbetriebe umsteigen und so jede Menge Plastikmüll vermeiden? Antworten auf diese und weitere Fragen versucht das Pilotprojekt „Mehrweg Modell Stadt“ zu geben, das jetzt in Wiesbaden und Mainz angelaufen ist.

Seit Anfang des Jahres gilt die Mehrwegangebotspflicht, aber noch nutzen zu wenige Verbraucher:innen und Betriebe wiederverwendbare Becher oder Schüsseln. Restaurants, Cafés und Lebensmittelgeschäfte müssen seit dem 1. Januar ihrer Kundschaft Speisen und Getränke auch in wiederverwendbaren und nicht nur in Einwegbehältern anbieten.

Das sei für die Betriebe allerdings mit logistischem und technischem Aufwand verbunden. Erschwerend komme hinzu, dass viele unterschiedliche Mehrwegsysteme auf dem Markt seien, was die Rückgabe beziehungsweise Rücknahme verkompliziere, sagt der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Dehoga Hessen, Oliver Kasties, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Kreislaufsystem ist nicht in Gang gekommen. „Die Branche braucht dringend einfache, systemunabhängige Lösungen, ähnlich wie beim Pfandflaschensystem“, fordert Kasties. Bisher nehmen Betriebe meist nur die Behältnisse zurück, die sie selbst ausgegeben haben.

Für eine systemunabhängige Lösung setzt sich die Initiative „Reusable to-go“ ein. Sie hat das Pilotprojekt in den beiden Städten initiiert. Hinter der Initiative steht ein Konsortium aus Unternehmen und Verbänden, unter anderem „Pro Mehrweg“ und der Dehoga-Bundesverband, sowie der Getränkefachgroßhandel und der Arbeitskreis Mehrweg. Ziel des Pilotprojekts ist es, in den kommenden zwölf Monaten eine Organisationsstruktur zu erarbeiten, die eine anbieterunabhängige Rückgabe ermöglicht.

„Wir machen die Arbeit im Hintergrund, damit dann vorne – also für die Verbraucher:innen und Betriebe – alles funktioniert“, beschreibt Robert Reiche von der Firma Conet den Projektinhalt. Er ist einer der Mitbegründer der Initiative „Reusable to-go“ und leitet das Projekt in den beiden Landeshauptstädten.

Angesprochen werden sowohl Unternehmen, die bereits an ein Mehrwegsystem angebunden sind, als auch die etwa 50 Prozent, die dies nicht sind. Für alle sollen Lösungen angeboten werden. Der erste Schritt wird sein, ein flächendeckendes Mehrwegangebot zu schaffen. „Wir wollen vor allem die motivieren, die noch kein gutes Angebot haben.“

Damit die Kundinnen und Kunden ihre Behältnisse künftig dort abgeben könnten, wo sie wollten, und nicht nur dort, wo sie sie gekauft hätten, werde ein System erprobt, das auf bereits bestehenden Logistikprozessen fuße, erläutert Wirtschaftsreferent Jan Stebler. Er begleitet das Projekt in Wiesbaden von städtischer Seite.

Eingebunden ist der Getränkegroßhandel – deshalb, weil jedes Restaurant, jeder Supermarkt, jedes Café regelmäßig von dessen Fahrzeugen angefahren wird. Die Lastwagen bringen Nachschub und nehmen Leergut mit. Künftig nehmen sie auch Mehrwegbehältnisse zur Reinigung mit und bringen sie dann wieder zurück zum Betrieb. Mit dem Rückgriff auf die bestehende Logistik soll zusätzlicher Verkehr in der Stadt vermieden werden. Robert Reiche und sein Team arbeiten außerdem daran, die Rückgabe von Mehrwegbehältern an bestehende Pfandverrechnungssysteme anzubinden. Ein weiteres Element, um die Rückgabe zu vereinfachen, sind Pfandautomaten für Mehrwegbecher.

das pilotprojekt Die Initiative Reusable To-Go hat das Pilotprojekt „Mehrweg Modell Stadt“ in Wiesbaden und Mainz initiiert. Es wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert und von den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz politisch unterstützt. Ziel ist es, Strukturen zu schaffen, die eine Rückgabe unterschiedlicher Mehrweg To-Go Behälter bei allen Ausgabestellen ermöglichen. Den Cafés oder Restaurants soll dabei kein finanzieller Mehraufwand bei der Rücknahme fremder Gefäße entstehen. Am 15. August ist ein Aktionstag in Mainz geplant, einen Tag später in Wiesbaden. Für den 17. August ist ein Runder Tisch vorgesehen, um Betriebe des Gastronomiegewerbes zur Teilnahme an dem Pilotprojekt anzuregen. diu

In Mainz und Wiesbaden sollen voraussichtlich bis Anfang des kommenden Jahres 100 Automaten des Schweizer Unternehmens Kooky an öffentlichen Plätzen aufgestellt und getestet werden. „Mit der unkomplizierten Rückgabe erhöhen wir die Akzeptanz für die Nutzung von Mehrweg, stellen Hygienestandards sicher und sorgen für die Verwaltung von Prozessabläufen zwischen den einzelnen beteiligten Unternehmen“, erläutert Gründer und Geschäftsführer Torge Barkholtz.

Die sogenannten Kooky-Boxen stehen in der Schweiz und Österreich bereits an Bahnhöfen und in Bern und Zürich auch an anderen öffentlichen Stellen. Partner für die Leerung der Boxen und den Transport der Becher ist in der Modellregion Mainz-Wiesbaden der Radlogistik- und E-Cargo-Bike-Anbieter Ecocarrier.

So können die kleinen, säulenförmigen Automaten auch dort aufgestellt werden, wo Liefer- oder Lastwagen nicht fahren dürfen.

Von dem Pilotprojekt erhoffen sich Politik und die Initiative „Reusable to-go“ Erkenntnisse darüber, welche Angebote bei Kundschaft und Betrieben ankommen und welche Hemmnisse es gibt.

Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt „Mehrweg Modell Stadt“ vom Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier und der Technischen Hochschule Mittelhessen.

Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt sollen dazu beitragen, die in Mainz und Wiesbaden entwickelte Rücknahmelogistik sukzessive auf weitere Städte und Bundesländer auszuweiten und zu vereinheitlichen, ohne den Wettbewerb der Systeme einzuschränken.

„Im Sommer 2024 wissen wir, was funktioniert hat und was nicht“, sagt Projektleiter Reiche. Das Projekt ist so angelegt, dass Elemente, die sich bewährt haben, bestehen bleiben können.