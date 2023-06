Panasonic in Wiesbaden stellt eigenen Solarstrom her

Von: Madeleine Reckmann

Photovoltaikanlagen auf Dächern spart viel Platz. © Christoph Boeckheler

Die Europazentrale soll in zwei Jahren CO2-frei sein. Außerdem ist geplant, alle Standorte bis 2030 klimaneutral zu führen. Bis 2050 sollen auch die Wertschöpfungsketten nicht mehr für schädliche Emissionen verantwortlich sein.

Industrie und Gewerbe machen sich auf den Weg zum emissionsfreien Wirtschaften. Der Elektronikkonzern Panasonic etwa nimmt am heutigen Mittwoch, 14. Juni, an seinem Standort in Wiesbaden-Biebrich eine drei Tennisfelder große Photovoltaikanlage auf den Dächern seiner Lagerhallen in Betrieb. Die Anlage soll nach Unternehmensangaben hundert Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen und 42 Prozent des eigenen Strombedarfs der dort ansässigen Europazentrale decken. Das ermögliche nicht nur den Mitarbeitenden, ihre Elektro-Autos zu laden. Es reduziere auch die Stromkosten, teilt Panasonic auf Anfrage mit, eine klassische Win-win-Situation.

Der japanische Konzern, der neben Unterhaltungselektronik auch Kälte- und Wärmepumpen sowie elektronische Lösungen für Unternehmen herstellt, hat sich dazu verpflichtet, die CO2-Emissionen aus dem eigenen Betrieb bis 2030 auf null zu reduzieren. Der Wiesbadener Standort könnte nach Aussagen der Sprecherin bereits in zwei Jahren emissionsfrei sein. „Die 1800 Quadratmeter große Solarinstallation in Wiesbaden ist ein Schritt von vielen, die wir gerade gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden, Partnern und Kunden gehen“, äußert Hideki Katayama, Managing Director Panasonic Marketing Europe.

„Wir sind stolz, dass wir für Panasonic dieses wichtige Projekt umsetzen und so gemeinsam ein Umdenken voranbringen“, sagt Marc Fischer, Vertriebsleiter des Wiesbadener Energiedienstleisters Eswe Versorgung. Bei den derzeitigen Strompreisen für Gewerbekunden könne Panasonic so jährlich einen sechsstelligen Betrag an Stromkosten einsparen – rund 30 Prozent geringere Energiekosten als vor der Inbetriebnahme. Die Investitionen sollen sich innerhalb der ersten dreieinhalb Jahre refinanzieren.

Mit dem „Panasonic Green Impact“ möchte der weltweit tätige Konzern zudem bis 2050 in der gesamten Wertschöpfungskette keine klimaschädlichen Gase mehr ausstoßen. Ziel ist auch, anderen Unternehmen zu helfen, Klimagase zu reduzieren.