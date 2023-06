Open-Air-Kino in Wiesbaden: Mit Picknickdecke unter Sternen

Von: Diana Unkart

Beim Schiff-Open-Air am Rheinufer in Wiesbaden werden Kinohits gezeigt. © Veranstalter

Open-Air-Kino bei freiem Eintritt in Reisinger Anlagen und am Hafen: Das Wiesbadener Filmfest läuft an.

Wer in Wiesbaden Kino unterm Sternenhimmel erleben möchte, sollte sich eine Picknickdecke einpacken und das 25. Wiesbadener Filmfest des Vereins Bilderwerfer besuchen. Das beginnt am 13. Juli in den Reisinger Anlagen gegenüber dem Hauptbahnhof. Einlass ist an jedem Kinotag ab 19 Uhr, die Filme starten gegen 21.30 Uhr bei Einbruch der Dunkelheit. Bei freiem Eintritt werden jeden Donnerstag, Freitag und Samstag bis zum 5. August Filme aus den vergangenen Jahren gezeigt. Los geht es am 13. Juli mit dem spanischen Film „Alcarràs – Die letzte Ernte“ aus dem Jahr 2022.

Jeder Kinoabend wird traditionell mit einem Kurzfilm eröffnet. Zum Auftakt läuft der deutsche Beitrag „Muss ja nicht sein, dass es heute ist“ von Sophia Groening. Am 27. Juli ist der Film „Kopf in den Wolken“ des Wiesbadener Jungfilmers Moritz Göbel zu sehen.

Filme am Rheinufer

Sitzgelegenheiten oder Decken bringt das Publikum mit. Essen und Getränke gibt es an der Bildwerfer-Bar zu kaufen.

Das Team kümmert sich ehrenamtlich um die Organisation und den Ablauf der Open-Air-Veranstaltungen – von der Filmauswahl, über den Auf- und Abbau der Technik, den Barbetrieb bis zur Reinigung des Geländes. Daher freut sich das Team über Spenden. Die Veranstaltungsreihe selbst wird vom Kulturamt der Stadt finanziell unterstützt.

Das Schiff Open-Air-Kino zeigt aktuelle Kino-Hits vor besonderer Kulisse am Rheinufer. Die Filme, darunter „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, „Mission Impossible – Dead Reckoning“ oder „Manta, Manta – Zwoter Teil“, starten jeweils bei Sonnenuntergang gegen 20 Uhr – vom 17. bis 23. August an der Reduit, Rheinufer 14, im Stadtteil Kastel und vom 25. August bis zum 2. September am Schiersteiner Hafen, Christian-Bücher-Straße 22. Einlass ist ab 19 Uhr.

Kino-Vorpremiere feiert in Schierstein die Verfilmung des Bestseller-Romans „Sophia, der Tod und ich“, bei der Schauspieler Charly Hübner Regie führt. Karten gibt es online zum Preis von 8,50 Euro. An der Abendkasse kosten sie 10 Euro. Die Veranstaltungen sind bestuhlt.

www.schiffestival.com

www.bilderwerfer.de