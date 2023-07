Notfallseelsorge in Wiesbaden: Erste Hilfe für die Seele

Von: Diana Unkart

Seit Anfang der 90er Jahre ist Pfarrer Andreas Mann auch Rettungssanitäter und Notfallseelsorger. Oeser © Rolf Oeser

Andreas Mann und sein Team haben den Weg bereitet für den Aufbau der Notfallseelsorge in Hessen. Doch den Pfarrer und Rettungssanitäter treiben sorgen um die Zukunft um. .

Vor 30 Jahren wurde in Wiesbaden der Verein „Seelsorge in Notfällen“ gegründet – als erster seiner Art in Hessen. Heute sind die ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger selbstverständliches Glied der Rettungskette. „Wir haben aus dem Nichts ein flächendeckendes System geschaffen“, sagt Andreas Mann. Der ausgebildete Rettungssanitäter und evangelische Pfarrer gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins.

Gab es einen bestimmten Anlass, der Sie und Ihre Mitstreiter zur Vereinsgründung 1993 bewogen hat?

Ein Schlüsselerlebnis war ein großer Brand in einem Wiesbadener Hotel. Die Leute mussten raus auf die kalte nasse Straße. Ich war damals Gemeindepfarrer habe mit meinem Team die Menschen im Gemeindehaus meiner Kirchengemeinde betreut. Damals habe ich erfahren, wie wichtig Erste Hilfe für die Seele ist. Dass es in diesem Bereich Defizite bei der Versorgung gab, haben meine Kollegen und ich bei unseren Rettungsdiensteinsätzen immer wieder festgestellt. Wir haben versucht, medizinisch zu helfen: Zwischenmenschlich aber blieben die Leute häufig unterversorgt. Unsere Idee war, schnell verfügbare seelische Hilfe anzubieten.

Konnten Sie auf irgendetwas zurückgreifen? Materialien oder Erfahrungen anderer?

Nein. Es gab keine Lehrbücher, keine Praxiserfahrungen. Das war alles sehr handgestrickt. Wir wussten auch nicht, ob Akzeptanz entsteht. Anfangs waren wir zehn, elf Leute aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Schulungen haben einen Samstagnachmittag gedauert. In der ersten Zeit hatten wir drei, vier Einsätze im Monat.

Wie viele Einsätze sind es heute?

Pro Jahr sind es circa 200 in Wiesbaden. Aus dem Samstagnachmittagsunterricht ist eine bundesweit standardisierte Ausbildung geworden, zu der allein 120 Stunden Theorie gehören. Notfallseelsorger:innen sind heute ein selbstverständliches Glied der Rettungskette. Dass die Einsatzzahlen so stark gestiegen sind, hängt damit zusammen, dass die Akzeptanz für das Thema bei allen Beteiligten gewachsen ist. Früher wurden wir skeptisch beäugt. Heute ist die psychosoziale Erstversorgung Teil der Ausbildung von Polizisten und Rettungskräften.

In welchen Fällen werden Sie angefordert?

Zur Person Andreas Mann ist Pfarrer, Notfallseelsorger und Rettungssanitäter. Mit dem früheren Bergkirchenpfarrer Detlef Nierenz und einigen anderen hat er vor 30 Jahren den gemeinnützige Wiesbadener Verein „Seelsorge in Notfällen“ gegründet – es war der erste dieser Art in Hessen und bundesweit der zweite Verein, der Menschen in seelischen Notlagen professionelle Begleitung anbot. Er ist zudem Beauftragter für Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Supervisor (DGSv) und engagiert sich ehrenamtlich als Landespfarrer der Johanniter in der Auslandshilfe und Einsatznachsorge für Rettungskräfte. diu Der Verein „Seelsorge in Notfällen“ sucht Verstärkung und bietet ab September einen Grundkurs Notfallseelsorge an. Weitere Informationen und Anmeldung bei Pfarrer Andreas Mann, Telefon 0611 / 422 673, notfallseelsorge@ekhn.de

Am häufigsten, wenn das Thema Tod eine Rolle spielt: bei Suiziden, Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang oder bei plötzlichen Todesfällen. Wir begleiten die Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten. Aber auch bei Fällen von häuslicher Gewalt oder in psychischen Krisen werden wir gerufen. Weit über 90 Prozent der Fälle betreffen das häusliche Umfeld. Die Katastrophen und Fälle mit womöglich mehreren Toten sind, anders als es häufig in den Medien dargestellt wird, eher die Ausnahme.

Gab es Fälle, die Sie an Ihre persönliche Grenze gebracht haben?

Wir haben es nie mit erfreulichen Ereignissen zu tun. Dafür sensibilisieren wir in der Ausbildung. Man muss sich einen eigenen inneren Schutzzaun aufbauen. Besonders nahe gehen mir Einsätze, bei denen Kinder betroffen sind, wenn Väter oder Mütter Kinder misshandeln oder töten. Mich belastet es auch, wenn wir an die Grenzen unseres sozialen Systems stoßen. Da ist das ältere Ehepaar, einer pflegt den anderen, und plötzlich muss der oder die Pflegende ins Krankenhaus. Unter Umständen bleibt ein dementer und pflegebedürftiger Mensch alleine zurück. Wenn es keine Angehörigen gibt, ist einfach niemand da, der sich kümmert.

Sie haben gerade angesprochen, dass Notfallseelsorger:innen immer mit eher traurigen Ereignissen konfrontiert werden. Was motiviert Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, dieses Ehrenamt dennoch auszuüben?

Kein Einsatz ist wie der andere. Es ist immer eine Herausforderung. Man kann ein klein bisschen was bewegen. Oft sind die Menschen, die wir betreuen dankbar, dass wir da sind, dass wir dem Unsagbaren nicht ausweichen, dass wir mit ihnen schweigen, reden oder beten. Nicht wenige Notfallseelsorger:innen haben selbst eigene Not erlebt und erfahren, wie wichtig psychische Erste Hilfe ist. Diese Erfahrung wollen sie weitergeben.

Sie sind „Beauftragter für Notfallseelsorge“ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau EKHN und betreuen in dieser Funktion als Landespfarrer 23 Gruppen von Notfallseelsorger:innen. Nächstes Jahr gehen Sie in Ruhestand. Derzeit ringt diese Landeskirche um Einsparungen in Millionenhöhe.

In Einspar-Vorschlägen der Kirchenleitung, die mir vorliegen, steht, dass die halbe Stelle für den Landespfarrer entfallen soll und vom insgesamt neun hauptamtliche Stellen umfassenden Deputat der Notfallseelsorge vier gestrichen werden könnten. Ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Pfarrkollegen die Möglichkeit hätten, sich in diesem Bereich zu engagieren und dass die Landeskirche zumindest ein Minimum an Hauptamtlichen für die flächendeckende Betreuung und Qualifizierung Ehrenamtlicher zur Verfügung stellt. Ich finde, dass die Notfallseelsorge ein wichtiger Auftrag der Kirche ist. Hier wird Kirche wirklich gebraucht. Da wäre es schade, würden wir uns zurückziehen.

Interview: Diana Unkart