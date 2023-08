Neues Restaurant auf dem Neroberg in Wiesbaden

Von: Madeleine Reckmann

Der Entwurf orientiert sich am Restaurant aus dem 19. Jahrhundert. © Büsra Dolmaz

Hochbauamt legt Entwurf für ein Neubau vor, um die Debatte darüber in Gang zu setzen. Jetzt müssen die Gremien entscheiden.

Auf der Terrasse eines schicken Restaurants auf dem Neroberg sitzen und den Blick auf die Stadt genießen – das könnte in einigen Jahren möglich werden. Das Wiesbadener Hochbauamt hat jetzt einen Entwurf vorgelegt, der auf dem Hausberg der Landeshauptstadt einen Neubau vorsieht, wo Gäste ganzjährig mit Speisen und Getränken versorgt werden können. Der aktuelle Gastronomiebetrieb auf dem Neroberg ist mit seinen wenigen Quadratmetern Fläche zu klein für ein attraktives Angebot. Das soll sich ändern. Die Stadt möchte den Neroberg mit einem Masterplan aufwerten. Das Restaurant soll ein Teil davon sein, ein neues Verkehrskonzept ein weiterer.

Die Kubatur des Entwurfs orientiert sich an der des ersten Restaurants, das sich Ende des 19. Jahrhunderts neben dem Turm befand. Nur wird der Neubau ein paar Meter in Richtung Wald gerückt und etwas gedreht, was für „Spannung zwischen den Baukörpern“ sorgen soll, erläutert Hochbauamtsleiter Andreas Rettig. Das Gebäude ist als aufgeständerter Holzbau mit verglaster Front und großer Terrasse geplant, „eine zeitgemäße Architektur“, so Rettig.

Das Hochbauamt hatte zwar noch unter dem verstorbenen Baudezernenten Hans-Martin Kessler (CDU) 2020 einen Architektenwettbewerb durchgeführt. Der Siegerentwurf war jedoch im politischen Raum umstritten und wurde nicht umgesetzt. „Der modern anmutenden Gastro fehlte die Akzeptanz, der Umfang galt auch als zu groß“, sagt Stadtrat Andreas Kowol (Grüne), der das Baudezernat seit Oktober führt. Jetzt haben die Architekten des Hochbauamts ihre Ideen zu Papier gebracht, um die Diskussion wieder in Gang zu bringen. „Die zentrale Wiese bleibt frei“, erklärt Rettig. Zudem sei der Blick auf die Stadt nun möglich. Die Realisierung komme billiger, man rechne aber auch mit vier bis fünf Millionen Euro.

Der Neubau ist als ressourcenschonendes Bauwerk geplant. Das Erdgeschoss soll als Holzkonstruktion gebaut werden, die mit Strohballen gedämmt wird. Für das Untergeschoss wird Stampflehm eingesetzt. Die Abwärme der Küche wird mittels Wärmetauscher zum Heizen genutzt. In dem 160 Quadratmeter großen Gastraum können etwa 50 Personen Platz nehmen. Bei schönem Wetter bietet die Terrasse weitere Kapazitäten. Darunter sollen Lager, Küche und das WC liegen. Einen Kiosk im Erdgeschoss soll es weiterhin geben. Wer den neuen Entwurf bislang gesehen hat, ist laut Kowol angetan. Nun müssen ihn Ortsbeirat und Stadtverordnetenversammlung diskutieren. Für die Bevölkerung ist der Entwurf auf der städtischen Website einsehbar.

Die Strukturen mit dem Nerobergtempel, der großen Wiese und der Erlebnismulde für Theateraufführungen bleiben im Gesamtkonzept, das noch bis Jahresende vorgestellt werden soll, unangetastet, ebenso die Wegebeziehungen. Allerdings wird es eine neue Verkehrslösung geben. Wie Kowol durchblicken ließ, sollen dann regelmäßig Busse auf den Neroberg fahren, um ein Verkehrschaos zu verhindern. Sind die vorgesehenen 200 Stellplätze belegt, müsse zudem die Zufahrt für weitere Autos gesperrt werden.