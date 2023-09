Neue Gastronomie am Kongresszentrum in Wiesbaden

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Neue Kunst vor dem Kongresszentrum und neue Gastro im Kongresszentrum. © Monika Müller

Das Bagutta heißt jetzt Jo’s Weinbar und wird von Jo Knauer betrieben

Als Bagutta ist das Restaurant im Rhein-Main-Congresscenter (RMCC) bekannt. Jetzt wechselt es nicht nur den Namen, sondern wird auch von einem neuen Wirt betrieben. Betreiber Andreas Gaul hat in dem gebürtigen Wiesbadener Jo Knauer einen Partner für „Jo’s Weinbar“ gefunden, wie die Lokalität in dem florierenden Kongresszentrum jetzt heißt. Das Lokal soll einer städtischen Mitteilung zufolge ein neuer Treffpunkt nicht nur für Kongressgäste werden. Mit einem neuen Gastro-Konzept und einer umfangreichen Weinkarte möchte der Gastronom, der neben Andreas Gaul als Betreiber fungiert, die Gäste überzeugen.

Jo Knauer hat Erfahrungen als Gastgeber unter anderem in Hotelbars in Berlin, Barcelona und New York und als Chef der Bar bei der Lufthansa. Zuletzt führte er die renommierte Weinbar des Favorite Parkhotels in Mainz. Auf der Karte sollen feine Gerichte der deutschen Küche und regionale und internationale Weine und Cocktails stehen.

Gastro-Vertrag mit Stadt

„Die Wiedereröffnung des öffentlichen Restaurants nach dem Wechsel des Caterers wird den Bereich zwischen dem RMCC und dem Landesmuseum noch attraktiver machen“, begrüßt Wiesbadens Bürgermeisterin und Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger die Wiederbelebung des Treffpunkts am RMCC. Da das Congresszentrum an der Friedrich-Ebert-Allee 1 mit der Wiesbaden Congress- und Marketinggesellschaft in städtischer Hand ist, vergibt die Stadt auch den Gastro-Auftrag. Wegen Technik- und Personalproblemen hatte sich die Wiedereröffnung zeitlich leicht verzögert. „Der Zeitpunkt für die Eröffnung ist dennoch passend, stehen von September bis Dezember doch die veranstaltungsstärksten Monate mit einigen Publikumsveranstaltungen, wie der ARTe Kunstmesse, und großen Kongressen, wie der Cosmetica Messe oder dem Kitaleiterkongress, bevor“, so Hinninger.

Das Bagutta war bis 2021 vom Münchner Gastro-Unternehmen Kuffler geführt worden. Die Bewirtschaftung des Restaurants Bagutta und die Veranstaltungbewirtung gab Kuffler damals nach Unternehmensangaben wegen pandemiebedingter Ausfälle und gewiss auch nach Vorwürfen einer unrechtmäßigen Auftragsvergabe auf, so wie auch die Gastronomie im Kurhaus. Nach vielen Jahrzehnten zog er sich aus Wiesbaden ganz zurück. Caterer Andreas Gaul, ehemaliger Mitbewerber Kufflers, übernahm das Bagutta Anfang 2023. mre