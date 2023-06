Naturkita auf Schloss Freudenberg ist eröffnet

Von: Andrea Rost

Im „Garten der Kinder kann man Nutzpflanzen beim Wachsen beobachten. © Renate Hoyer

18 Betreuungsplätze für Zwei- bis Sechsjährige gibt es im neuen Naturkindergarten im Park von Schloss Freudenberg. Das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne nach Hugo Kükelhaus ist Teil des pädagogischen Konzepts.

Es hat mehrere Anläufe gebraucht, ehe das Konzept für die Naturkita „La Le Lu“ auf Schloss Freudenberg stand und mit den Verantwortlichen der Stadt Wiesbaden abgestimmt werden konnte. „Wir sind keine elitäre Betreuungseinrichtung“, betont Max Johannson, der Mitglied im Vorstand der Gesellschaft „Natur und Kunst“ ist und die Kita mitgegründet hat. „Als freier Träger werden wir von der Stadt Wiesbaden und dem Land mitfinanziert.“ Ein Dreiviertelplatz für Zwei- bis Sechsjährige koste inklusive Essen 115 Euro im Monat. „Das ist der gleiche Preis wie in jeder anderen städtischen Kita auch.“

Voraussetzung für einen Platz in der Freudenberger Naturkita ist, dass die Kinder in Wiesbaden gemeldet sind, vorzugsweise in den Wohngebieten Märchenland, Schelmengraben und der Freudenbergsiedlung. Dass die Kita im Schlosspark aber allen Familien, unabhängig von deren Einkommen, offenstehe, sei den Gründerinnen und Gründern besonders wichtig gewesen, sagt Max Johannson. „Wir möchten nicht nur eine gute Altersdurchmischung, sondern auch soziale Vielfalt.“

Das Konzept, nach dem die Mädchen und Jungen betreut werden, orientiert sich an den vielfältigen Möglichkeiten im Schlosspark. Ausgehend vom „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne“ werde das Kind als selbstständiges Subjekt gesehen, das für sich entscheiden könne, womit es sich beschäftigen wolle, erläutert Johannson. „Unsere pädagogischen Fachkräfte arbeiten situativ, haben kein vorgefertigtes Programm, nach dem sie die Kinder betreuen.“ Die sogenannte „Sinnespädagogik“ lasse sich auf dem 14 Hektar großen Areal rund um das Schloss auf ganz einfache Weise umsetzen. „Wir haben alles da: Naturwiesen, eine Jahreszeitenfeuerstelle, einen Bienentempel, den wir selbst aus Lehm und Holz gebaut haben, einen ,Garten der Kinder‘, in dem man Nutzpflanzen beim Wachsen beobachten kann. Es gibt einen Bachlauf, einen Barfußpfad, eine viereinhalb Meter hohe Nepalschaukel und einen Esskastanienwald“, zählt Max Johannson auf.

Wie in anderen Naturkitas auch ist vorgesehen, dass die Kinder die gesamte Betreuungszeit – Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr – im Freien verbringen. Als Unterstandsmöglichkeit für lange Regenphasen oder bei Minusgraden im Winter wurde ein geräumiger Bauwagen angeschafft. Bei Bedarf stehen auch Räume im Schloss Freudenberg zur Verfügung. Aus der Schlossküche kommt auch das Essen für die Mädchen und Jungen. Es wird täglich frisch aus regionalen Zutaten gekocht.

Schloss Freudenberg Errichtet wurde Schloss Freudenberg im Wiesbadener Stadtteil Dotzheim Anfang des 20. Jahrhunderts. Im Laufe der Jahrzehnte war es unter anderem adeliger Wohnsitz, Offizierskasino, Hotel, Kinderheim und Priesterseminar einer US-Kirche. Im Jahr 1993 übernahm die Gesellschaft Natur und Kunst als gemeinnütziger Verein das Schloss samt Park, um das Gebäude und das 14 Hektar große Areal zu sanieren. Eine Gruppe von Künstler:innen, Handwerker:innen und Pädagog:innenen richtete das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne und des Denkens“ nach dem Konzept des Philosophen Hugo Kükelhaus ein. aro

Das Interesse an der Naturkita „La Le Lu“ sei groß, sagt Max Johansson. „Wir haben sehr viele Anfragen.“ Nach dem Start Mitte April wurde am gestrigen Donnerstag offiziell die Eröffnung der Einrichtung gefeiert. Zurzeit werden sechs Kinder betreut. In den nächsten Monaten sollen weitere dazukommen, bis die Gruppe mit 18 Plätzen im Frühjahr 2024 voll belegt ist. Vier Plätze stehen dann für unter Dreijährige zur Verfügung. Drei pädagogische Fachkräfte werden die Kinder betreuen. Eine der Stellen ist zurzeit ausgeschrieben.

Die Plätze in der Naturkita „La Le Lu“ im Park von Schloss Freudenberg werden über das Vergabesystem der Stadt Wiesbaden „WiKITA“ vergeben.