Museum gibt Ahnenschädel an Neuseeland zurück

Von: Andrea Rost

Feierliche Verabschiedet des „Toi Moko“ aus dem Museum Wiesbaden. © Michael Schick

In der Zeit des Kolonialismus gelangte der tätowierte Maori-Schädel in die naturkundliche Sammlung des Museums Wiesbaden. Jetzt wurde er in einer feierlichen Zeremonie verabschiedet und an eine Delegation aus seinem Herkunftsland übergeben.

Fast 200 Jahre lang wurde der „Toi Moko“ in der naturkundlichen Sammlung des Museums Wiesbaden aufbewahrt. Jetzt hat der tätowierte Ahnenschädel der Maori, der nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, die Reise in sein Herkunftsland angetreten. In einer feierlichen Zeremonie, begleitet von Gebeten und Gesängen der Maori, verabschiedete eine Delegation des neuseeländischen Repatriierungsprogammes „Karanga Aotearoa“ den Ahnen am Mittwoch aus Wiesbaden. Der Schädel soll an das Te Papa Tongarewa Nationalmuseum in Wellington übergeben werden. Fachleute werden dort seine genaue Herkunft erforschen, um ihn an seine Gemeinschaft zurückgeben zu können.

Als „Akt der Heilung und Versöhnung“ bezeichnete der Direktor des Museums Wiesbaden, Andreas Henning, die Rückgabe des Schädels, der in der Zeit des Kolonialismus zusammen mit elf anderen Schädeln aus Südostasien in die Sammlung gelangt war. Hessens Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Grüne) lobte den Einsatz und die Bereitschaft des Museums, den Maori-Schädel an Neuseeland zu übergeben. „Wir tragen eine große Verantwortung, Kulturgüter, die unrechtmäßig zu uns gelangt sind, zurückzugeben“, sagte die Ministerin. Auf diese Weise könne ein Brückenschlag zu den Herkunftsgesellschaften gelingen. „Der Prozess endet heute nicht, es ist der Anfang von etwas Neuem.“

„Wir feiern 70 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Neuseeland und Deutschland. Die aktuellen Repatriierungen zeigen, wie reif und eng die Beziehung beider Länder ist“, sagte Neuseelands Botschafter in Deutschland, Craig Hawke. „Dass die Ahnen an ihre Heimatorte zurückkehren, ist weltweit von großer Bedeutung.“

„Toi Moko sind sterbliche Überreste unserer Vorfahren. Auch wenn sie viele Jahre von ihrem Heimatland getrennt waren, hat ihre kulturelle Verbindung Zeit und Entfernung überdauert“, erläuterte der Leiter des neuseeländischen Repatriierungsprogrammes Te Herekiekie Haerehuka Herewini. Laut Schätzungen seien zwischen 1770 und 1840 rund 300 Toi Moko aus Neuseeland entfernt worden. „Sie zurückzuholen ist ein wichtiger Schritt, frühere Untaten zu versöhnen.“

Am Museum Wiesbaden ist der Ethnoarchäologe Andy Reymann seit 2020 mit der Aufarbeitung der kulturanthropologischen Sammlung betraut. Die Kollektion sei historisch gewachsen und durchaus repräsentativ. Vieles, was aus den ehemaligen deutschen Kolonien ins Museum gelangt sei, müsse jedoch kritisch hinterfragt werden, sagte er. Das gelte auch für elf weitere Schädel aus dem ostindischen Archipel, die der Arzt und Naturforscher Ernst Albert Fritze Mitte des 19. Jahrhunderts nach Wiesbaden brachte. „Es ist unser oberstes Ziel, auch für sie eine individuelle Rückkehr zu ermöglichen“, sagte Reymann. Das Museum habe ein Forschungsvorhaben gestartet, um gemeinsam mit dem Institut für Rechtsmedizin an der Universitätsklinik Frankfurt die Herkunft der Schädel zu ermitteln.