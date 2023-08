Mehr Hitzetage und Tropennächte in Wiesbaden

Von: Torsten Weigelt

Teilen

Keine begrünte Fassade und keine Solaranlage – das Wohngebiet Wilhelms IX ist nicht auf den Klimawandel vorbereitet. © Michael Schick

Führung beleuchtet die Folgen des Klimawandels und wo es sich aushalten lässt, wenn die Sonne brennt. Sie zeigt aber auch, wo Fassadengrün und Versickerung fehlen.

Wer in Wiesbaden einmal richtig ins Schwitzen kommen möchte, findet dazu auf dem Schlossplatz zwischen Rathaus und Landtagsgebäude beste Voraussetzungen: eine dichte und hohe Bebauung, wenig Grün, keine Wasserflächen. Wo derzeit die Stände des Weinfestes für ein wenig Schatten sorgen, steigt das Thermometer an 18 Tagen im Jahr auf mehr als 30 Grad Celsius an. Künftig werde es noch deutlich mehr solcher Hitzetage geben, kündigte Markus Karrer vom Umweltamt der Stadt den 20 Teilnehmer:innen eines Stadtklimaspazierganges an. Wegen des Klimawandel sei laut Prognosen in Wiesbadens Stadtzentrum ab 2031 bereits mit 30 Hitzetagen zu rechnen. Das gelte auch für die damit korrespondierenden „Tropennächte“, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius sinken. Das liege insbesondere daran, dass Stein und Asphalt tagsüber Wärme speichern, die sie in der Nacht wieder abgeben.

Wobei auch die Landeshauptstadt ihre kühlen Oasen besitzt, die gar nicht weit von den „Hotspots“ entfernt sein müssen, wie der studierte Meteorologe Karrer an der zweiten Station des Stadtklimaspaziergangs deutlich machte. Trotz ihres Namens hat die Parkanlage „Warmer Damm“ eine abkühlende Wirkung. Viel freie Fläche, ein Teich und schattenspendendes Grün machen den Aufenthalt für hitzegeplagte Innenstadtbewohner:innen erholsam. Speziell die alten Parkbäume fungierten wie eine „kostenlose Klimaanlage“, so Markus Karrer, da sie erhebliche Mengen Wasser verdunsten könnten. Allerdings nur dann, wenn sie selbst genug lebensspendendes Nass bekommen. Dazu sollen künftig sogenannte Versickerungsrigole angelegt werden, wie Katja Wölfinger erklärte, die im Umweltamt für die Landschaftsplanung zuständig ist. Dabei wird durch eine Schotterschicht unterhalb der Baumwurzeln das Regenwasser aufgefangen und gesammelt. Ziel sei es, Wiesbaden durch solche Maßnahmen zu einer Schwammstadt zu machen.

Infos zum Klima In der Ausstellung „ProKlima“ stellt das Wiesbadener Umweltamt bis 30. November Maßnahmen und Konzepte zum Klimaschutz und zur Anpassung an Klimaveränderungen vor. Besichtigungen sind möglich im Umweltladen, Luisenstraße 19, montags, dienstags, freitags und samstags von 10 bis 14 Uhr sowie mittwochs und donnerstags von 13 bis 18 Uhr. Führungen für Gruppen können unter Telefon 0611 / 313 600 vereinbart werden. twe Wer möchte , kann zudem noch bis 31. August überhitzte Orte und kühle Plätze im Stadtgebiet an das Umweltamt melden unter dein.wiesbaden.de/hitzeaktionsplan

Ob dazu auch das neue Wohngebiet Wilhelms IX beiträgt, war unter den Teilnehmer:innen der Führung umstritten. Dass es ein wenig mehr Grün bietet als das Parkhaus mit dem Spitznamen „Giraffenkäfig“, das sich zuvor auf dem Grundstück an der unteren Wilhelmstraße befand, räumten auch die Kritiker:innen ein. Allerdings wiesen sie gleichzeitig auf einige Mängel hin. So verhindere die Tiefgarage unter dem Quartier das Versickern von Regenwasser, außerdem fehlten begrünte Fassaden und Photovoltaikanlagen auf den Dächern.