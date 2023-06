Meeting of Styles in Wiesbaden: Feminismus auf Betonwänden

Von: Diana Unkart

Eine der Hauptwände, die „Female Wall“, bleibt den Künstlerinnen vorbehalten. Renate Hoyer © Michael Schick

Die Szene ist männlich dominiert. Beim Festival in Wiesbaden bekommen Graffiti-Künstlerinnen eine eigene Hauptwand und die große Bühne für wichtige Statements.

Es gibt nicht viele Veranstaltungen, die ihren Ursprung in Wiesbaden haben und heute weltweit ein Begriff sind. Das Meeting of Styles ist so ein bedeutendes Kultur-Exportgut. 1997 zum ersten Mal in Wiesbaden gefeiert, verließ es 2003 den Kontinent. Seitdem sind weltweit mehr als 400 Veranstaltungen organisiert worden. In den nächsten Tagen kehrt das Graffiti- und Streetart-Festival zurück. Am Brückenkopf der Theodor-Heuss-Brücke, die Wiesbaden und Mainz verbindet, gestalten rund 90 internationale Künstlerinnen und Künstler 4000 Quadratmeter Betonfläche thematisch neu.

Das Festival beginnt am Mittwoch, 14. Juni, mit einer Filmvorführung im Murnau-Filmtheater. Um 20.15 Uhr wird dort der Film „Martha: A Picture Story“ gezeigt. Am Donnerstag kommt ein Großteil der Künstler:innen um 18 Uhr im Innenhof der Kasteler Reduit zum Meet & Greet zusammen. Dass der Empfang beim Oberbürgermeister mal zum festen Programmpunkt werden würde, schien in den 1990er Jahren undenkbar. Am Schlachthof in der Nähe des Hauptbahnhofs, damals ein leerer Ort, verlassen und schmuddelig, aber mit 3000 Quadratmetern Wandfläche zum legalen Sprühen, hingen ein paar Jungs ab und lebten ihre Kreativität aus.

Ursprung am Schlachthof

Manuel Gerullis gehörte zu diesen Jungs. Als der Schlachthof, ihr Refugium, verschwinden sollte, wollten sie mit einem Graffitifest zeigen, warum eine Stadt genau solche Orte braucht. Der Schlachthof verschwand, aber das internationale Wall Street Meeting, der Vorläufer des Meetings of Style, war geboren und zog die in den 90er Jahren boomende Hip-Hop- und die mit ihr verwobene Graffitiszene nach Wiesbaden. Bis 2001 wurde am Schlachthof gesprüht und gefeiert, später siedelte das Festival an den Brückenkopf nach Kastel um. Gerullis, inzwischen Anfang 50, ist sein Denker und Lenker geblieben.

Das Buch zum Festival Anfang Juli erscheint das Buch zum Festival „Meeting of Styles“ und seinem Vorgänger, dem „Internationalen Wall Street Meeting“. Der Titel: „Destroy and Rebuild“. Auf 272-Seiten dokumentiert es die legendären Graffiti-Festivals am Wiesbadener Schlachthof mit zahlreichen Fotos und Zitaten. Es entstand mit Hilfe des Amts für Soziale Arbeit, das das Festival seit seinen Ursprüngen in den 1990er Jahren unterstützt. diu

Am Freitag um 21 Uhr beginnt die offizielle Eröffnungsparty mit dem New Yorker Rapper Afu-Ra und „Großstadt Shaolin“ aus Dortmund im „Kontext“ in der Welfenstraße. Am Samstag und Sonntag wird am Brückenkopf gesprüht, dazu gibt es Musik, Breakdance- und Freestyle-Sessions. Mit Ausnahme der Party sind alle Angebote frei zugänglich. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1200 Besucher:innen pro Tag.

Nach der Premiere im vorigen Jahr wird erneut eine Hauptwand, die „Female Wall“, nur von Graffiti-Künstlerinnen gestaltet. Damit sollen Frauen in der von Männern geprägten Szene unterstützt und ermutigt werden, begründen die Veranstalter:innen. Am Sonntag um 17 Uhr beginnt auf der Hauptbühne ein Künstlerinnengespräch zum Thema „Die Straßen gehören uns – Female Graffiti als Widerstand“. Es widmet sich unter anderem der Frage, ob diese Form der Streetart Ausdruck feministischer Haltungen sein kann. Was kann Street Art von Frauen in der Gesellschaft für Frauen weltweit bewegen? Was braucht es, um in Zukunft mehr Kunst von Frauen im öffentlichen Raum zu sehen? Und wie unterscheiden sich die von Frauen gesprühten Bilder von denen ihrer Kollegen?

Wiesbaden hat nicht nur das Meeting of Styles hervorgebracht. Eine spektakuläre Aktion im Landesmuseum 1962 – bei Philip Corners Performance wurde ein Konzertflügel zertrümmert – gilt als Geburtsstunde der Kunstrichtung Fluxus. In diesem Jahr treffen das Graffiti-Festival und Fluxus aufeinander. Das Meeting of Styles organisiert mit Unterstützung des Kulturamts die Bemalung von vier Würfeln in der Stadt. Künstler:innen aus Finnland, Deutschland und Belgien gestalten sie gemeinsam mit Passantinnen und Passanten an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten. Wer möchte, kann vorbeikommen und sich an der Sprühdose ausprobieren. Zwei Würfel sind bereits gestaltet.

Am 8. und 9. Juli zwischen 12 und 18 Uhr kann in den Reisinger Anlagen gesprüht werden, am 15. und 16. Juli, ebenfalls zwischen 12 und 18 Uhr im Kulturpark Schlachthof. Dabei sein wird Nova aus Frankfurt.