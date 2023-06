„Klassentreffen des Deutschraps“

„AzudemSK“ wird ebenfalls auf der Bühne im Schlachthof stehen. © David Henselder

Bei der „Tapefabrik“ im Wiesbadener Schlachthof kommt die Hip-Hop-Szene zusammen. Das Festival ist nicht-kommerziell, setzt auf eine hohe Frauenquote und hat einen expliziten politischen Anspruch,

Festivals gibt es viele in diesem Land. Nicht selten ist die Hip-Hop-Kultur, vor allem in Form von Rap-Musik, dabei stark vertreten. Selbst bei ehemals ausschließlich der Rock-Musik vorbehaltenen Events wie „Rock am Ring“ stehen Rapper oder Rapperinnen auf der Hauptbühne.

Ursprüngliche Hip-Hop-Feste, die sogenannten Jams, finden dagegen immer seltener statt. Das sind Veranstaltungen, auf denen es keinen großen Unterschied zwischen denen auf und denen vor der Bühne gibt, auf denen auch Graffitis gesprüht werden, DJs auflegen und Breakdance getanzt wird.

Am kommenden Wochenende aber, da wird es im Wiesbadener Schlachthof den Spirit der alten Zeit zu spüren geben – mit vielen Künstlern und Künstlerinnen der Neuzeit. Organisator der „Tapefabrik“ ist Maximilian Schneider-Ludorff. Im Interview spricht er über den Charakter der Veranstaltung, das Line-up und den politischen Anspruch des Festivals.

Maximilian, wie würdest Du die „Tapefabrik“, die es seit 2012 gibt, bezeichnen: Als Jam oder als Festival?

Ein bisschen von beidem, denn so ganz trennen lässt es sich nicht: Wir nennen es ein Festival im Geiste einer Jam.

Was darf man sich konkret darunter vorstellen?

Auf der einen Seite ist es natürlich schon sehr festivalähnlich. Es gibt ein Line-up mit vielen Künstlern und Künstlerinnen, es findet an zwei Tagen statt, wir erwarten eine vierstellige Zahl an Besuchern und Besucherinnen. Aber es fehlen auch Festivalelemente, vor allem das Camping, wie man es von den großen Festivals kennt. Dafür stellen wir den Jam-Charakter in den Mittelpunkt.

Wie sieht dieser Charakter aus?

Wer schon einmal auf einer Jam war, wird es kennen: Da kommen einfach Angehörige der Hip-Hop-Kultur zusammen und haben eine entspannte Zeit zusammen. Einige von ihnen stehen dann selbst auf der Bühne, rappen oder legen auf, andere gehen sprühen, man freut sich, langjährige Wegbegleiter wiederzusehen. Wir sprechen daher auch gerne von einem Klassentreffen.

Wer nimmt an diesem Klassentreffen teil?

Zum einen natürlich die Besucher und die Besucherinnen, die Künstler und Künstlerinnen. Wir haben aber auch immer eine rund vierstellige Zahl an Gästen, zum Beispiel Labelchefs oder andere Musiker und Musikerinnen, die die Tapefabrik nutzen, um mal wieder mit allen ins Gespräch zu kommen. Es werden auch Platten getauscht, es wird zusammen gesprüht, gefreestyled, es ergeben sich auch mal spontane Kollabos auf der Bühne.

Wo würdest du die „Tapefabrik“ innerhalb der deutschen Musik-Festival-Szene einordnen?

Wir haben schon die Selbstwahrnehmung, dass wir das wichtigste Deutschrap-Festival sind. Dabei ist es aber schwer, uns mit anderen zu vergleichen. Das Splash (Anm. d. Red.: Ein seit 1998 stattfindendes Hip-Hop-Festival in Sachsen bzw. Sachsen-Anhalt; das größte seiner Art in Deutschland, bei dem auch immer wieder mal große Künstler:innen aus den USA auftreten) zum Beispiel verfolgt einen ganz anderen Ansatz, spricht eine ganze andere Zielgruppe an.

Beim Line-up sieht man keine richtig großen Namen. Vor allem keine, die über die Hip-Hop-Szene hinaus bekannt sind. Ist das Absicht?

Ja, absolut. Wir könnten bestimmt auch große Namen holen. Aber das würde unserem Anspruch widersprechen. Es ist zum Beispiel auch Absicht, dass alle Acts auf dem Line-up in gleicher Größe und alphabetisch geordnete auftauchen. Wir machen da in gewisser Weise „Anti-Marketing“. Aber die Leute sollen wegen der Kultur kommen, nicht wegen irgendwelcher „Stars“.

Infos zur Person und zum Festival Maximilian Schneider-Ludorff ist 35 Jahre alt und arbeitet in der Start-up-Branche. Er stammt aus Frankfurt, wurde in Sachsenhausen geboren. Studiert hat er in Wiesbaden, daher kommt seine Verbindung zur Stadt. Heute lebt er in Hamburg. Die Tapefabrik hat er 2012 ins Leben gerufen, seitdem organisiert er das Festival. Die „Tapefabrik“ gibt es seit 2012. Sie findet immer nur an einem Tag statt, im Vorjahr wurde aber erstmals auch der Vorabend mit ins Programm aufgenommen. Auch dieses Jahr wird das so sein. Die Organisierenden hoffen wieder auf rund 3500 Zuschauer und Zuschauerinnen. Das Festival findet am kommenden Wochenende statt, am Freitag, 9. Juni, und Samstag, 10. Juni. Austragungsort ist das Kulturzentrum Schlachthof in Wiesbaden, Murnaustraße 1, in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Am Freitag geht es los um 19 Uhr. Beim – auf 300 Besucher und Besucherinnen beschränkten – exklusiven Warm-up im Kesselhaus stehen Mimii und Yung Lungz auf der Bühne. Außerdem kündigt Figub Brazlevic, Produzent und Gründer des Musiklabels Krepkek, einen Auftritt mehrerer Künstler seines Labels an: Alphonzo, Azisa, Classic der Dicke, Der Buttler, Heliocopta & Tuxho Beats, John Known, Lupara Versato, MC Rene, Nali, Skor82, Terra Pete und The Funkologist. Tickets kosten 29,30 Euro im Vorverkauf. Am Samstag geht es um 16 Uhr weiter, mit Ansu, Antifuchs, Azlay, AzudemSK, Brenk Sinatra, Ceeopatra, Dexter, Die P, Donna Savage, Felina, Ferge X, Fisherman & Nujakasha, Galv, IvanG & Inspektah, Josi Miller, Jtothek, Lakmann, Mellowsphere, Nepumuk, OG LU, Pimf, Pöbel MC, Presslufthanna & Jiyan, Retrogott x Hulk Hodn, Sazou, Suff Daddy, Tom Hengst, Torky & Freunde sowie Xaver & Kaz. Tickets für den Samstag sind für 49,10 Euro zu haben. Alle Infos zum Festival gibt es unter www.tapefabrik.de und auf den dazugehörigen Social-Media-Kanälen. Die FR verlost zwei mal zwei Tickets für Samstag, 10. Juni. Um diese zu gewinnen, müssen Sie bis Mittwoch, 14 Uhr, im Internet auf www.fr.de/gewinnspiel das Lösungswort Hip-Hop sowie Ihre Daten eingeben. Die Gewinner oder Gewinnerinnen werden danach per E-Mail kontaktiert, die Eintrittskarten werden dann auf die entsprechenden Namen an der Tageskasse hinterlegt. bö .

Wollt Ihr so auch zeigen, dass Rap-Musik auch gut sein, wenn sie nicht kommerziell erfolgreich ist?

Ganz genau. Rap-Musik zeichnet es nicht aus, hohe Chart-Platzierungen zu erreichen oder viel Geld damit zu verdienen. Sie muss von Herzen kommen und die Hip-Hop-Szene erreichen. Bei unseren Acts ist das der Fall.

Auf wen freust du dich persönlich am meisten?

Wenn ich zwei Acts herausgreifen müsste, dann zum einen Torky & Friends. Torky ist ein Produzent, der unter anderem schon mit Größen wie Fatoni, Samy Deluxe und Dendemann zusammengearbeitet hat. Er ist bewusst nur mit dem Zusatz „& friends“ angekündigt, weil ich selbst nicht weiß, wen seiner Friends er alles im Schlepptau hat. Zum anderen freue ich mich auf den weiblichen MC Presslufthanna, denn auch sie wird Gäste dabei haben.

Das Line-up ist eine ziemlich bunte Mischung. Es vereint Newcomer wie Ansu mit schon länger etablierten Rappern wie Pimf, Pöbel MC oder Azudemsk sowie mit Rap-Legenden wie MC Rene oder Lakmann. Es gibt Jazz-Rap, Trap und auch klassischen Boombap-Sound. Wie findet Ihr die richtige Mischung?

Das ist das Ergebnis klassischer Team-Arbeit. Auch ich bekomme nicht mehr alle Trends der Szene mit, vieles davon findet fast nur noch auf sozialen Medien statt. Aber dafür haben Leute aus dem Team einen guten Überblick.

Dieses Team arbeitet rein ehrenamtlich, oder?

Ja, absolut. Der Mitmachcharakter der Veranstaltung spiegelt sich auch hinter den Kulissen wider. Wir nehmen jedes Jahr neue Leute auf, die bei uns mitmachen.

Was beim Line-up auch auffällt, ist die hohe Frauenquote: Antifuchs, Die P, Mimii, Donna Savage oder Presslufthanna. Ihr habt die „Keychange“-Initiative, die sich für Geschlechtergerechtigkeit in der Musikindustrie einsetzt, unterzeichnet. Wie sieht denn die Frauenquote bei euch aus?

Es ist immer schwer, da genaue Zahlen zu nennen. Wenn eine Band auf der Bühne steht, die aus Männern und Frauen besteht, wie zählt man da? Aber egal, ob man nun die einzelnen Personen zählt oder die Acts, die wir bei mehrheitlich weiblicher Besetzung als weiblich ansehen: Wir kommen auf mehr als 50 Prozent. Für das Team hinter den Kulissen gilt dasselbe.

Euer Festival setzt nicht nur auf Frauenquote, versteht sich antikommerziell und wird ehrenamtlich gestemmt, es hat auch einen explizit politischen Anspruch. In den vergangenen Jahren hat es innerhalb und vor allem außerhalb der Rapszene immer wieder Diskussion um – tatsächlich oder vermeintlich – frauenfeindliche, homophobe und antisemitische Texte gegeben. Wollt ihr mit der „Tapefabrik“ da auch bewusst ein Zeichen setzen?

Klar. Wir wollen mit unserem Auftreten durchaus das Bewusstsein der Menschen – zumindest derer, die wir erreichen – verändern. Wir achten dabei zum Beispiel auf die Texte unserer Künstler und Künstlerinnen. Das Wort „Schwuchtel“ zum Beispiel, das gerade in Rap-Texten oft als abwertend vorgekommen ist, wird bei uns nicht zu hören sein. Dabei stehen aber durchaus Acts auf der Bühne, die genau das früher gerappt haben, die haben dann aber ihre Texte mittlerweile geändert. Und es gibt auch Künstler oder Künstlerinnen, die wegen ihrer Texte oder Einstellungen nicht von uns eingeladen werden.

Wer wäre das zum Beispiel?

Unter anderem der Rapper Galstarr, der sich früher Absztrakkt nannte. Der ist zuletzt mit verschwörungstheoretischen und homophoben Texten aufgefallen, auch war er auf dem Album eines Nazi-Rappers zu hören.

