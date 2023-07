Katholische Kirche in Wiesbaden will nachhaltig schrumpfen

Von: Madeleine Reckmann

Teilen

Stadtdekan Klaus Nebel feiert das Richtfest des Piushauses. © Michael Schick

Großgemeinde trennt sich von Gebäuden. Aber das Piushaus wird erweitert und Heimstatt für polnische Christen.

Die Bauarbeiter haben den Anbau am alten Pfarrheim St. Pius bereits errichtet. Das Gebäude steht jetzt im Rohbau. Am Altbau hängt neben dem deutschen Schriftzug „Piushaus“ auch der spanische „Casa Pio“. Nach der Fertigstellung im Frühjahr nächsten Jahres soll der Name auch in polnischer Sprache zu sehen sein.

In Zeiten, in denen die katholische Kirche wegen Mitgliederschwunds etliche Häuser abgeben muss, wird das Piushaus, das Pfarrheim der Gemeinde Dreifaltigkeit, erweitert. „Das ist das Gegensignal“, sagt der katholische Stadtdekan Klaus Nebel, „es wird in der Kirche nicht nur abgebaut und konzentriert sondern mit weniger werdenden Mitteln etwas Nachhaltiges aufgebaut.“

Das Bistum Limburg hatte mit der Kirchlichen Immobilien-Strategie (KIS) die Gemeinden aufgefordert, den Gebäudebestand nach finanziellen und pastoralen Gesichtspunkten zu verringern. Denn die Kirche verliert dramatisch an Mitgliedern. Im Bistum seien in den 1990er Jahren noch über eine Million gezählt worden, heute seien es 520 000, sagt Bistums-Pressesprecher Stephan Schnell. Gleichzeitig sind viele Gebäude aus den 1950er und 1960er Jahren sanierungsbedürftig. Alle etwa 1523 kirchlichen Gebäude im Bistum zu unterhalten, schaffen die Kirchengemeinden und die Diözese nicht mehr. „Die Pfarreien entscheiden selbst, welche Immobilie saniert, erweitert oder verkauft werden soll“, erläutert Schnell.

Drei oder vier Kirchorte

Am 23. September möchte der KIS-Ausschuss der Gesamtgemeinde St. Bonifatius, zu der das Piushaus gehört, seine Vorschläge vorstellen. Aus den derzeit sieben Kirchorten in der Gesamtgemeinde in der Wiesbadener Innenstadt sollen drei oder vier werden, die das gesamte katholische Spektrum wie Kommunionunterricht anbieten. „Die anderen werden nicht zwingend aufgegeben, aber das Angebot wird eingeschränkt“, erklärt Thomas Bischoff, Verwaltungsleiter St. Bonifatius. In der Großgemeinde gibt es ihm zufolge 18800 Gläubige, 2019 waren es noch 22 000. Die Strukturreform vor etwa zehn Jahren hatte mehrere Pfarreien zu Gesamtgemeinden mit Kirchorten zusammengefasst. In Wiesbaden gibt es neben St. Bonifatius zwei Gesamtgemeinden: St. Birgid im Osten und Peter und Paul im Westen.

Einzelheiten darüber, welche Gebäude in St. Bonifatius erhalten oder abgegeben werden, sind noch nicht bekannt. Allerdings bedeuten die Investitionen von drei Millionen Euro in Anbau und Sanierung des Piushauses eine Stärkung für den Kirchort Dreifaltigkeit. Neben der spanischsprachigen katholischen Gemeinde, die schon länger im Piushaus zu Hause ist, wird die polnische Gemeinde dort unterkommen. „Ein Hauch von Weltkirche und Internationalität weht dann durch das Gemäuer“, schwärmt Stadtdekan Nebel.

Das Kirche Heilige Familie, wo die polnischen Katholiken bislang Gottesdienste feierten, wurde an das St. Josefs Hospital verkauft. Sicher ist auch, dass die St. Bonifatius-Kirche in der Stadtmitte, - die größte und älteste katholische Kirche in Wiesbaden wird aktuell saniert -, als zentraler Kirchort mit Verwaltungsschwerpunkt erhalten bleibt. „Es kann sein, dass wir noch eine weitere Kirche aufgeben“, sagt Nebel und spricht von „evolutionären Prozessen“ für die Entscheidung. Die Umsetzung werde Jahre dauern.