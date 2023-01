In Wiesbaden stehen die Busse still

Von: Diana Unkart

Die Busfahrerinnen und Busfahrer in Wiesbaden sind am 1. Februar zum Streik aufgerufen. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Eswe-Verkehr soll am 1. Februar bestreikt werden.

Die Gewerkschaft ver.di hat kurzfristig zum ganztägigen Warnstreik bei Eswe Verkehr aufgerufen. Das berichtet das Unternehmen und weist darauf hin, dass es am heutigen Mittwoch möglicherweise keinen Busbetrieb in Wiesbaden geben wird. Gestreikt werden soll ab Betriebsbeginn am frühen Morgen bis um circa 3 Uhr am Folgetag. Fahrgäste werden über die Informationsanzeigen an den Haltestellen, über die Seite eswe-verkehr.de und über Facebook informiert. Die Mobilitätszentrale und die Mobilitätsinfos bleiben am Mittwoch geschlossen. S-Bahnen, die Rheingaulinie und die Ländchesbahn sowie der Bus-Regionalverkehr verkehren voraussichtlich planmäßig. diu