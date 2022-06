In Wiesbaden Nachhaltige Mobilität studieren

Von: Madeleine Reckmann

Hochschule Rhein-Main will Fachleute für die Verkehrswende ausbilden.

Die Hochschule Rhein-Main (HSRM) vertieft ihr Studienangebot für den Bereich Verkehr. Gemeinsam mit der Frankfurt University of Applied Sciences, der Hochschule Darmstadt sowie der Technischen Hochschule Mittelhessen startet die Wiesbadener Hochschule zum Wintersemester 2022/2023 den Masterstudiengang Nachhaltige Mobilität. Nach Auskunft der HSRM ist das Angebot deutschlandweit einzigartig, da es einen Schwerpunkt Radverkehr enthält. Die Studierenden profitieren von der Fachexpertise der Hochschulen. Zwei Stiftungsprofessuren des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sind eingebunden. Der Masterstudiengang soll eine aufbauende Zusatzqualifikation sein und fit machen, um die Gesellschaft in die Verkehrswende zu begleiten. Der Fokus liegt auf umweltfreundlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn, Fahrrad und Carsharing.

Ziel sei, Nachwuchsforscher:innen und Fachkräfte für Führungsaufgaben in der Praxis auszubilden, erklärt die Studiengangsleiterin Martina Lohmeier von der Hochschule Rhein-Main. Außer ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzen in den Bereichen Planung, Entwurf und Betrieb integrierter Verkehrssysteme erwerben die Studierenden auch Kompetenzen aus den Gesellschafts- sowie den Wirtschaftswissenschaften. Das soll die Absolvent:innen in die Lage versetzen, Strategien zu entwickeln, die die Menschen annehmen und sie dazu ermuntern, aufs Rad umzusteigen.

Bewerbung und Einschreibung für den Kooperationsstudiengang erfolgen an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Zugelassen werden Studierende mit einem Bachelorabschluss eines einschlägigen Verkehrs- und raumwissenschaftlichen Studiengangs. Wer keinen entsprechenden Studienabschluss nachweisen kann, aber über den Nachweis einer einschlägigen Berufstätigkeit verfügt, kann ebenfalls zugelassen werden.

Tätig werden können die Absolvent:innen anschließend in der Verkehrsplanung und im Entwurf und Betrieb von Verkehrsanlagen. Sie sind für Aufgaben in Planung und Management in Kommunen, Ingenieurbüros, bei einzelnen Verkehrsträger:innen sowie einschlägigen Verbänden und Fachabteilungen von Unternehmen qualifiziert.

www.hs-rm.de/nachhaltigemobilitaet