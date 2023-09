In Wiesbaden gibt eine neue Servicestelle für Vereine

Wiesbaden

Nach dem Umzug der Wiesbaden Stiftung ist ein Raum kostenfrei zu mieten.

Kaum ist das neue Büro der Wiesbaden Stiftung am Michelsberg bezogen, ist der Kalender zur Vermietung der Räume für die Monate September und Oktober schon voll. „Wir werden überrannt“, sagt Victoria Müller-Lipovsky, die das Stiftungsprojekt Bürgerkolleg leitet. Das Bürgerkolleg bietet Seminare, Workshops und Infoveranstaltungen für Vereine und Initiativen an. So sollen Ehrenamtliche gestärkt und über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden. Auch bei Streit im Gremium werden Lösungsangebote gemacht. Das vor elf Jahren gegründete Kolleg profitiert von dem Umzug am meisten. Es erhält eine neue Servicestelle für Vereine. Mitten in der Fußgängerzone gelegen, ist es gut erreichbar.

Der neue Raum im Erdgeschoss kann jetzt kostenfrei gemietet werden. Viele der über 4000 Vereine und Selbsthilfegruppen in Wiesbaden verfügen nicht über eigene Räumlichkeiten. Der Bedarf an einem neutralen Ort für ein Treffen sei daher riesig, egal ob für Vorstandssitzungen oder Workshops, berichtet Müller-Lipovsky. Denn viele Ehrenamtliche würden sich im privaten Wohnzimmer treffen, was für manche Aktivitäten unpassend sei.

Die Projektleiterin gibt Beispiele für die Vielfalt an Bedarfen: Eine Selbsthilfegruppe, die sich um krebskranke Kinder kümmert, näht in dem Raum Säuglingskleidung mit Öffnungen für die medizinischen Schläuche. Mit mehreren Nähmaschinen seien die Leute aus ganz Deutschland angereist, um sich gemeinsam an die Arbeit zu machen, erzählt Müller-Lipovsky. Eine Gruppe iranischer Frauen organisiert Farsi-Unterricht für ihre Kinder. Der Verein Delphin, der türkischstämmigen Menschen hilft, deutsch zu lernen, nutzt den Raum ebenfalls. „Das sind Bedarfe, von denen wir nichts ahnten“, sagt sie. Für diesen Service zahlt die Stadt einen Zuschuss. Der Raum verfügt über moderne Präsentationstechnik und das Mobiliar kann flexibel gestellt werden.

Möglich wurde der Umzug durch zwei Großspenden, durch die das Haus am Michelsberg 6 erworben und umgebaut werden konnte. Die Stiftung, die vor 20 Jahren in Wiesbaden gegründet wurde, ist eine von 400 in Deutschland. Ihre Aufgabe ist es, Projekte für Kinder und Jugendliche, Bürgerengagement und Vereine oder das Wiesbadener Stadtbild, Geschichte und Kultur zu unterstützen. Sie finanziert sich durch Spenden, Mieteinnahmen (der geerbten Immobilien) und Zuschüsse der Stadt und des Bundes. Zuvor war die Stiftung in einem kleinen Büro der Industrie- und Handelskammer untergebracht.

Andere Projekte der Stiftung sind der Leonardo-Schul-Award, der Schülerinnen und Schülern eine Plattform für ihre Ideen für eine bessere Welt bietet, der Böttiger-Preis für Architekturstudierende der Hochschule Rhein-Main, das Leseförderprojekt für Grundschulen Leseritter, das Projekt Stadtteil-Historiker:innen und andere.