In Wiesbaden das Handtuch geworfen

Von: Jürgen Streicher

Auch Anna und ihr Bruder Jonas machen mit beim Handtuchwerfen. © Monika Müller

Zum Abschluss des Kunstsommers in Wiesbaden lädt die Frankfurter Gruppe „red park“ zur Performance ein.

Das letzte Handtuch wird am frühen Samstagnachmittag zwischen Schlosskirche und Rathaus geworfen. Knallorange flattert es für Sekundenbruchteile durch die Kurstadtluft. Wo es fällt, notiert Tim Schuster, was den Werfenden wichtig ist. Auf rotem Klebeband, eine kleine Botschaft, festgeklebt auf dem Pflaster, für jetzt und immerdar. „Die letzte Generation“ steht auf einem Streifen, das Handtuch ist bei ungefähr dreizehneinhalb Metern gelandet. Nur ein Gedanke ist noch weitergeflogen. Geworfen für „Ideen, die nie umgesetzt werden“. Passt zusammen. Oder doch nicht?

Beim Handtuchwerfen kommen Künstler wie Tim Schuster von der Frankfurter Performancegruppe „red park“ und Paare, Passant:innen, Menschen aus der Stadt zusammen. Im öffentlichen Raum, außerhalb des Kunstraums, so soll es sein. Sie können auch durch Brüll- und Flüsterboxen Empfehlungen, Wünsche und Tipps für das Morgen geben oder beim „boxCast“ offen darüber diskutieren. Die Stadt ist auf Sendung, es geht um Mitgestaltung, Engagement im besten Fluxus-Selbstverständnis.

Am liebsten würden sie Wiesbaden in eine akustische Zeitkapsel packen, die Klänge des Hier und Jetzt für ein Morgen voller Fragezeichen bewahren. Unterm Kastanienbaum kann man bequem liegen, zwei Kopfhörer stehen zur Wahl. Bei einem gibt es reichlich eingefangene Stadttöne auf die Ohren, beim anderen ist der Stadtsound komplett runtergefahren.

Fluxus-Poesie wabert durch die Stadt. Und nach sieben Wochen Kunstsommer auch durchs weltweite Netz. „Wiesbaden hat immer Salat / frisch wie Gedichte / wirkt nicht rückwärts / niemand muss kneifen / morgen ist Sommer.“ Anja Baumgart-Pietsch hat dieses schöne „Manifest“ dem Netz, dem Sommer und der Fluxus-Idee vom fließenden Übergang zwischen Kunst und Leben geschenkt. Junge, durch spontane Projekte infizierte Menschen im Jugendzentrum Biebrich haben als Epigonen der frühen Avantgarde mit Künstler:innen wie John Cage, Yoko Ono und Joseph Beuys den Fluxus-Ball aufgenommen und mit ihren stylishen Pizzakartons als „Art Wraps“ eine Einweggalerie geschaffen, die früheren Suppendosengalerien in nichts nachstehen.

Sieben Wochen war die Stadt eine Spielwiese für Fluxus-Follower, an zwei Dutzend Orten mit ungefähr 150 Aktionen, mit Ausstellungen, Kunstkollektiven im öffentlichen Einsatz, mit Blick auf das Soziale, die Kunst und die Stadt. Auch drängende Fragen standen dabei im Fokus. Eben nach den Meilensteinen für das unbekannte Morgen. Welche Geräusche gehören hinein in die Sinfonie der Stadt? Wo sind die Missklänge und für welche Klänge würden wir kämpfen? „Für Frieden“ hat Jonas aus Ingelheim (11 Jahre) sein Handtuch geworfen, die jüngere Schwester Anna (9) mit einem Lächeln für „Immer schönes Wetter“.

Der Kunstsommer geht dahin, aber der Sound in der Stadt, der Rhythmus bleiben, bewegt, belebt. Mit Saxofonklängen im Citygewimmel, Mitternachtsblues schon zur Mittagsstunde. Mit Celloquartett eine Stunde später am selben Platz, vier sonnenbebrillte, stattliche Männer in kurzen Hosen. Zwischen vietnamesischer Nudelbar und Wok-Inn-Bistro ist das temporäre Trendstudio Inter Flux in der Friedrichstraße 41 untergebracht. Hier wird getauscht, Kunstreste gegen irgendwas bei der Kunstsommer-Finissage am Wochenende.

Als interaktives Raumobjekt hat die Künstlerin Verena Schmidt die schon lange leerstehende Ladenfläche vorübergehend bespielen dürfen. Hier können auch Gedanken, Ideen, Erfahrungen ausgetauscht werden. „Die Kunst ist nur ein Trostpflaster“, hat jemand mit bunter Farbe von innen ans Schaufenster geschrieben. Ein letzter Fluxus-Gruß zum Abschied.