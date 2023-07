In der Wiesbadener Bäckerei Biokaiser wird vor dem Backen das Korn gesät und geerntet

Von: Madeleine Reckmann

Machen Rosinenbrot: Azubi Jomakhan Mohammadi und Meister Raphael Schumacher (hinten). © Monika Müller

Das Unternehmen fördert Auszubildende mit Kommunikationstraining und Fitness. Von August an gibt es mehr Geld für Lehrlinge.

Wer in der Bäckerei Biokaiser das Bäckerhandwerk erlernen möchte, muss sich auch als Landwirt oder Landwirtin üben. Auf dem Getreide-Evolutionsfeld am Schloss Freudenberg in Wiesbaden gehört Bodenbearbeitung, also säen und ernten zum Lehrpensum. So berichtet es Volker Schmidt-Sköries, geschäftsführender Gesellschafter der Biokaiser-Gesellschaft, die ihren Sitz im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel hat. Verschiedene Getreidesorten, darunter auch Jahrtausende alte Sorten, bauen die jungen Menschen dort mit einem Agrarpädagogen an. „Es geht auch um Sinngebung und konstruktives Miteinander“ erläutert Schmidt-Sköries.

Bäcker ist kein Lieblingsberuf

Der Bäckerberuf gehört heute nicht zu den favorisierten Berufen von Schulabgänger:innen. KfZ-Mechatroniker bei den Männern und Friseurin bei den Frauen stehen indes ganz oben auf der Beliebtheitsskala, sagt Dirk Kornau von der Handwerkskammer Wiesbaden. Die Bäckerei Biokaiser hat dennoch keine Schwierigkeiten, ihre freien Lehrstellen zu besetzen. Im September beginnen zwölf junge Menschen dort ihre Ausbildung. Insgesamt bildet der Betrieb dann 35 Personen aus, davon 15 zum Bäcker oder zur Bäckerin. Zudem gibt es Ausbildungen zur Fachverkäuferin, zum Lagerlogistiker oder zur Bürokauffrau. „Wir behandeln junge Leute wertschätzend, egal ob sie Migrationshintergrund haben oder das Zeugnis weniger gut ausfällt“, erklärt der Chef und Mehrheitseigentümer von Biokaiser, der sich nach eigenen Angaben als Pionier einer ethischen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit verpflichteten Unternehmensführung versteht. Die Azubis erhalten Kommunikationstraining, nehmen an theaterpädagogischen Workshops teil und werden bei Problemen von Coaches begleitet. Zudem gibt Fitnessräume und regelmäßige Stammtische, wo sie auch mal Kritik anbringen können. Etwa 70 Prozent der Azubis übernimmt das 360 Mitarbeiter:innen starke Unternehmen selbst. Denn der Betrieb wächst. Vor zehn Jahren hatte er Schmidt-Sköries zufolge noch 200 Mitarbeitende. Bio-Kaiser unterhält 26 eigene Verkaufsstellen und kooperiert mit 140 Handelspartnern.

910 Euro im ersten Lehrjahr

Es ist gut möglich, dass es künftig mehr Bewerbungen im Bäckerhandwerk gibt, denn Bäcker-Auszubildende erhalten von August an 180 bis 200 Euro mehr Lohn. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten hat sich kürzlich mit dem Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks auf einen Ausbildungslohn im ersten Lehrjahr auf 910 Euro geeinigt. Auch in anderen Berufen steigen die Löhne für Azubis.

Es gibt noch freie Stellen

Dennoch bleiben Lehrstellen unbesetzt. Der Handwerkskammerbezirk Wiesbaden verzeichnet 651 freie Ausbildungsstellen, die meisten im Elektronik- (73), Dachdecker- (35) und Maler- und Lackiererberuf (55). Pressesprecher Dirk Kornau räumt ein, dass nicht alle Betriebe ihre freien Stellen melden. Da die Handwerkskammer nur zehn Bäckerbetriebe mit freien Stellen registriert hat, geht er davon aus, dass sich viele auf eigene Faust auf die Suche machen. Wer jetzt noch keine Ausbildung hat, hat also noch Chancen auf einen Platz.