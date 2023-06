Ideen für neuen Stadtteil in Wiesbaden gesucht

Von: Madeleine Reckmann

Das Ostfeld: Noch Acker und Wiese, demnächst vielleicht ein Baugebiet. © Michael Schick

Städtebaulicher Wettbewerb für das Ostfeld startet. BKA-Standort und Wohngebiet sollen ein Vorbild an Nachhaltigkeit werden. Knackpunkte sind die Schienenbahn, die Baukosten und wie hoch die Gebäude werden dürfen.

Der neue Stadtteil Ostfeld soll ein Leuchtturmprojekt für die Region werden: Eine resiliente, nachhaltige Siedlung für mindestens 10 000 Menschen und ein neuer Standort für das Bundeskriminalamt (BKA), wo alles an klimafreundlicher Technik und sozialer Stadtorganisation geboten wird, was heute denkbar ist.

Stadtplanungsamtsleiter Camillo Huber-Braun wartet mit Stichworten auf, die in der Stadtplanung gerade Thema sind. Er spricht von einer Schwammstadt, in der kein Tropfen Wasser verloren gehen solle, klimaoptimiertem Stadtgrün, autoarmer Mobilität, der Gewinnung erneuerbarer Energien, einem möglichst geringen „betonierten Fußabdruck“, neuen Arbeitsplätzen und günstigen Wohnungen. So weit die Hoffnungen der Stadt.

Aber wie genau sich diese ambitionierten ökologischen und sozialen Ziele umsetzen lassen, ist noch unklar. Die Stadtverwaltung startet daher jetzt einen europaweiten städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb, mit dem, so Huber-Braun, „eine generelle Idee“ für die 450 Hektar Gesamtfläche ermittelt werden solle, von denen etwa 70 Hektar auf das Stadtquartier und 30 auf den BKA-Standort entfallen und der Rest unbebaut bleibt. Auch ein neuer Name soll her. „Ostfeld“ klingt in den Ohren der Befürworter im Rathaus nicht positiv genug.

In den erwarteten Entwürfen soll der neue Stadtteil erstmals „aus der Vogelperspektive“ zu betrachten sein. „Je besser die Ideen sind, die wir in diesem Wettbewerb zusammentragen, desto mehr Menschen werden das Projekt unterstützen“, sagt Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Die Vorplanungen erfahren von Klimaschützern viel Kritik. Ihrer Ansicht nach darf im Ostfeld nicht gebaut werden, um Frischluftschneisen und Ackerflächen zu erhalten.

Parallel zum Wettbewerb, für den die Stadt eine Million Euro auszugeben plant, sind Bevölkerung und Interessenvertretungen eingeladen, den kreativen Prozess zu begleiten. Carsten Schlosser von „Stadt Bau Plan“, einem Büro für die Steuerung komplexer Planungsaufgaben, spricht von digitalen drehbaren Modellen, die man sich im Internet anschauen können soll. Die Stadt und die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG werden mit Hilfe externer Büros über den Verlauf des Wettbewerbs informieren.

Mit Spannung dürfen die stadtplanerischen Lösungen für die Schienenanbindung erwartet werden, die nach Vorgaben der Regionalversammlung Südhessen durch den Stadtteil führen soll. Das BKA, das in einem vom Stadtteil getrennten Gewerbegebiet sein Domizil finden soll, ist über die Ländchesbahn angebunden. Von dort soll eine Schienenbahn nach Süden an laut Mende „andere Gleiskörper“ – gemeint ist wohl die S-Bahn-Strecke nach Frankfurt und Mainz – angebunden werden. Drei Haltestellen sind im Stadtteil geplant. Details sind noch offen. Knackpunkt ist zudem, wie viele Geschosse die Gebäude haben dürfen. Details wurden aber nicht verraten.

Eine Herausforderung würden die steigenden Baukosten, stellt SEG-Geschäftsführer Roland Stöcklin fest. Aufgabe für die teilnehmenden Landschafts- und Stadtplanungsbüros wird sein, kostengünstige Lösungen wie eine Modulbauweise zu entwickeln. Ein Preisgericht aus Vertreter:innen der Fachwelt, Politik und Verwaltung soll aus den Einreichungen im Januar 2024 fünf bis sieben Büros für die Endauswahl auswählen.