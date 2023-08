Hundert Mehrwegboxen für Wiesbaden und Mainz

Von: Madeleine Reckmann

Der Kooky-Rücknahmeautomat: Sensor antippen und rein mit dem Becher, fertig. © Michael Schick

Mit dem Automaten Kooky ist die Rückgabe der Kaffeebecher ganz einfach. Die Landeshauptstädte sind Modellregion für ein viel beachtetes Mehrwegsystem.

Torge Barkholz wird demnächst in Wiesbaden die öffentlichen Mülleimer inspizieren. Befinden sich viele Einwegbecher darin, ist dies ein guter Ort für die Rückgabebox. Barkholz ist Mitarbeiter des Schweizer Unternehmens CEBS, das die Boxen „Kooky“ für Mehrwegbecher produziert. Kooky macht es Menschen, die einen Mehrwegbecher nach dem Genuss von Kaffee oder anderen Getränken ins Mehrwegsystem zurückgeben möchten, denkbar einfach. Die Becherunterseite an Kookys Sensor halten, schon öffnet sich der Automat, Becher rein, Schublade zu, fertig. Beim Kauf des Getränks muss man sich nur per Smartphone auf der Kooky-App anmelden. Der Becherpfand landet dann im Handy.

Die Initiative geht von der Wirtschaft aus

100 dieser Rückgabeboxen sollen in Mainz und Wiesbaden aufgestellt werden. Die Landeshauptstädte beteiligen sich am Pilotprojekt „Mehrweg-Modell-Stadt“ (MMS) der privatwirtschaftlichen Initiative Reusable to go, bei der auch CEBS mitmacht. Ziel ist, die Flut an Wegwerfbechern zu reduzieren.

Seit Jahresbeginn neues Gesetz

Seit Jahresbeginn müssen Cafés, Restaurants und Imbisse einer ab einer bestimmten Größe von Gesetzes wegen ihren Kunden neben Einwegverpackungen auch Mehrwegbehältnisse für Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Seitdem haben viele Hersteller von Mehrwegsystemen ihre Produkte auf den Markt gebracht.

Nur die Hälfte der Gastrobetriebe bietet mehrwegbehälter an

Aber das System funktioniert nicht. „Die Hälfte der 500 Gastrobetriebe in der Modellregion hat gar kein Mehrwegangebot“, sagt Robert Reiche von der Initiative Mehrweg-Modell-Stadt. Für die Betriebe sei es zu viel Arbeit, die Verpackungen wieder zurückzunehmen, zu spülen oder spülen zu lassen und jeweils das Pfand auszuzahlen. Zudem ist es für Verbraucher:innen zu umständlich, Becher, Schüsseln und Teller zu dem Unternehmen zurückzubringen, bei dem sie die Speisen oder Getränke gekauft haben. Becher der Marke Sykell etwa könnten nur beim Lebensmittelhändler Rewe und die der Marke Fair Cup nur bei Kaufland abgegeben werden.

Getränkehändler oder die Müllabfuhr

Das Pilotprojekt soll herausfinden, wie sich das System verbessern lässt. Und es setzt auf lokale Kreisläufe. Zunächst holen Kuriere mit E-Bikes die schmutzigen Becher aus den Rückgabeboxen ab. Angestrebt wird jedoch, dass künftig Dienstleister, die ohnehin in der Stadt unterwegs sind, den Transport tätigen. Das könnten Getränkehändler oder die Müllabfuhr sein. Die Unternehmen, die die Becher spülen und zu den Gastronomen bringen, sollen ebenfalls ortsnah angesiedelt sein.

Digitales hilft

Angefangen wird mit einem Rücknahmesystem für Becher. Mehr als drei Milliarden Einwegbecher landen in Deutschland jährlich im Müll. Die Mehrwegquote in der Region liegt bei drei bis fünf Prozent. Reiche möchte sie bis Projektende im Sommer 2024 auf zehn Prozent steigern. Dazu soll Mehrweg to go auch bei Veranstaltungen etabliert werden. Die digitale Entwicklung hilft dabei: Pfand, Transport, Reinigung und Abrechnung laufen digital.

Industrie soll Automaten für Teller und Schüsseln entwickeln

Reiche möchte erreichen, dass mehr Betriebe und Kantinen zur Teilnahme motiviert werden. Der Getränkefachgroßhandel sucht das Gespräch mit ihnen. Zudem baut Reiche ein Mehrwegregister auf, das alle Beteiligten auflistet. So könnte das System auch auf andere Regionen übertragen werden. Ein Rücknahmesystem für Schüsseln und Teller könne es erst geben, wenn die Industrie entsprechende Automaten herstellt.

Großes Interesse bei Unternehmen

Das Modellprojekt stößt bei Unternehmen und Konzernen auf großes Interesse. Der runde Tisch, den Reusable am gestrigen Donnerstag für Verbände und Unternehmen organisierte, sei mit 63 Teilnehmer:innen so gut besucht gewesen, dass eine zweite Veranstaltung im Oktober geplant werde, sagte Jan Stebler, Wirtschaftsreferent der Stadt Wiesbaden und für das Projekt zuständig. „Wir sind von der Resonanz überwältigt.“ Auch einige Supermarktketten hätten teilgenommen.