Hermann Zemlin ist gestorben

Von: Madeleine Reckmann

Das waren noch bessere Jahre. Hermann Zemlin neben Stadtrat Kowol. © Renate Hoyer

Sein Verdienst ist, Wibus und Eswe Verkehr erfolgreich vereint zu haben. Mit der Citybahn ist er gescheitert. Zum Schluss ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Der frühere Geschäftführer des städtischen Verkehrsunternehmens Hermann Zemlin ist im Alter von 82 Jahren plötzlich gestorben. Dies ist am Wochenende in Medienberichten bekannt geworden. Der in Nordrhein-Westfalen beheimatete Experte für öffentlichen Personennahverkehr übernahm 2015 im Alter von 74 Jahren die Verantwortung für das Wiesbadener Unternehmen.

Zemlin war ein Mann von echtem Schrot und Korn, mit autoritärem Auftreten und geradeheraus im Ton. Die Aufgabe, die Einzelunternehmen Wibus und Eswe Verkehr zu einem Unternehmen zusammenzuführen, hat er erfolgreich bewältigt. Gescheitert ist er, als Geschäftsführer der Citybahn-Gesellschaft in der Landeshauptstadt eine Schienenbahn einzuführen. Das Projekt ist 2020 in einem Bürgerentscheid abgelehnt worden.

Medien in NRW würdigen Zemlin unter anderem als „zupackenden Visionär“ für seine Leistungen. Seine Tätigkeit bei Eswe Verkehr endete indes 2021 unschön. Zemlin und der zweite Geschäftsführer Jörg Gerhard gerieten in Verdacht, bei Eswe Verkehr ein System von Günstlingswirtschaft aufgebaut zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt wegen des Verdachts der Untreue – bislang ohne Ergebnis. Eswe Verkehr und die Landeshauptstadt haben sich noch mit keinem Wort zum Tode ihres früheren Geschäftsführers geäußert.