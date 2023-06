Gut ausgeruht zum Premierenlauf

Von: Mirjam Ulrich

Nichts wie los. Am Start zum Drei-Kilometer-Kinder- und Familienlauf auf der Wilhelmstraße. © Michael Schick

2200 Menschen nehmen am City-Marathon teil. Für den 13-jährigen Linus Krag ist es der erste Start bei einem Wettbewerb.

Bis zum Startschuss zum Fünf-Kilometer-Lauf um 18.45 Uhr bleibt noch etwas Zeit. Linus und sein Vater Armin Krag schlendern am Bowling Green entlang. Der 13-jährige Wiesbadener nimmt zum ersten Mal an einem Wettkampf teil und freut sich darauf: „Es ist toll, wenn man sein Ziel erreicht.“ Als sein Fußballtraining während der Pandemie ausfiel, fing er zu laufen an. Er gehe gut ausgeruht an den Start, erzählt er. „Eventuell schaffe ich die Strecke in 23 Minuten oder etwas schneller.“

Insgesamt 2205 Läufer:innen haben sich für eine der fünf Distanzen beim Ikano Bank City Marathon Wiesbaden angemeldet, den die Sporthilfe Wiesbaden veranstaltet. Christoph Oestreich aus Rodgau-Jügesheim steht in der Schlange für die Startnummern. Der 56-Jährige läuft jeden Tag, sonst bekomme er schlechte Laune, sagt der Sportlehrer. Er nimmt an allen Wettkämpfen im Umkreis von 50 Kilometern, die gut mit der Bahn erreichbar sind, teil und läuft Marathon, Ultraläufe und Halbmarathon. „Es ist schön, die Leute zu treffen, gerade bei den langen Läufen kennt man irgendwann die Gesichter.“ Dass beim Wiesbadener Wettkampf auch kürzere Distanzen und am Vortag ein Lauf für Kinder bis zwölf Jahren angeboten werden, begrüßt er. Es sei gut, wenn sie früh mitmachen können, die Wenigsten fangen erst mit 40 Jahren zu laufen an. Anfänger:innen empfiehlt Oestreich, zu einem Lauftreff zu gehen, um die richtige Lauftechnik zu lernen.

Technik muss gelernt sein

So hat die Wiesbadenerin Fatma Sarikaya 2019 mit dem Lauftraining begonnen. Die Technik müsse man lernen, die Atmung spiele sich von alleine ein. Sie erfüllt sich einen Kindheitstraum: „Ich wollte immer einmal eine sportliche Auszeichnung gewinnen“, sagt die 39-Jährige. Über das Laufen habe sie ihre Kindheitsfreundin Adriana Jacobs wiedergefunden, die beiden hatten sich seit der Grundschulzeit nicht mehr gesehen. Beide starten mit Adrianas Mutter beim Halbmarathon, für Fatma Sarikaya ist es der fünfte. Adriana Jacobs läuft seit 2020, ein Silvestervorsatz. „Man lernt seinen Körper kennen und hat Kontrolle über ihn.“ Laufen mache glücklich und den Kopf frei, ergänzt Fatma Sarikaya.

Celina Krebs hat sich von ihrem Bruder Florian überreden lassen, mit ihrer Mutter auf der Fünf-Kilometer-Strecke anzutreten. Ihr Bruder und der Vater möchten beim Staffellauf mitmachen. „Das machen wir, wenn ich die zehn Kilometer schaffe“, sagt die 21-jährige Grundschullehramtsstudentin aus Liederbach. „Ich habe erst vor einem Monat mit dem Training begonnen und bin auf Anhieb dreieinhalb Kilometer am Stück gelaufen.“ Florian läuft den Halbmarathon, der Vater den Marathon.

Nele Dreiucker aus dem mittelhessischen Haiger stammt ebenfalls aus einer laufbegeisterten Familie. Als Kind war die 19-Jährige als Zuschauerin bei Laufwettbewerben dabei – ihr Großvater Volkhard Weigel war in seiner Altersklasse Europameister im Ironman. Diesmal läuft Nele Dreiucker ihren ersten Halbmarathon, ihre Eltern und ihr Bruder wollen sie anfeuern. An der Strecke stehen bereits viele Zuschauer:innen, einige haben motivierende Pappschilder für „ihre“ Läufer:innen dabei.

Auch Jessica Brunko nimmt zum ersten Mal an einem Halbmarathon teil. Die 36-Jährige ist aus dem südhessischen Riedstadt angereist. Nach einer mehrjährigen Trainingspause nach der Geburt ihrer beiden Kinder läuft sie seit März dieses Jahres wieder regelmäßig dreimal in der Woche Strecken zwischen vier und 16 Kilometern. „Ich hatte Rückenprobleme, das ist viel besser geworden und ich bin insgesamt fitter.“ Beim City Marathon sei sie nur zum Spaß dabei.

Jeff Chan aus Marburg macht ebenfalls nur zum Vergnügen mit. Seit zehn Jahren läuft er zweimal wöchentlich zehn bis 15 Kilometer. Das „Runner’s High“, das Hochgefühl beim Laufen, mag er nicht missen. Er tritt beim Zehn-Kilometer-Lauf an. Bevor für ihn der Startschuss fällt, läuft Linus Krag bereits im Ziel ein. Er ist sogar schneller gewesen als erhofft. Mit 21 Minuten und einer Sekunde belegt der 13-Jährige bei seinem ersten Wettkampf Platz 19 von insgesamt 518.