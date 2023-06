Geteilte Meinungen an der „Female Wall“

Von: Torsten Weigelt

Teilen

Graffiti-Künstler bei der Arbeit, hier Monkey_HPZ und Pixeljuice (v.l.). © Michael Schick

80 Künstlerinnen und Künstler sprayen Graffiti beim Festival in Mainz-Kastel.

Die Meinungen seien geteilt, berichtet eine der Graffiti-Künstlerinnen an der „Female Wall“. Dass eine der Hauptwände beim „Meeting of Styles“ nach der Premiere im vorigen Jahr erneut ausschließlich weiblichen Sprayerinnen zur Verfügung stand, sei für einige ihrer Kolleginnen ein positives „Statement“. Andere sähen diese Sonderrolle hingegen kritisch und fühlten sich dadurch ein wenig separiert, sagt die 23-Jährige, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung abgedruckt sehen möchte.

Sie selbst sei vor allem froh, erstmals überhaupt bei dem Festival rund um den Brückenkopf in Mainz-Kastel dabei sein zu können. Besonders der Austausch mit Künstler:innen aus anderen Ländern begeistere sie, sagt die 23-Jährige, die in der „Nähe von Frankfurt“ wohnt.

Der internationale Charakter des Graffiti-Festivals ist auch den Organisatoren um Manuel Gerullis ein großes Anliegen. Schließlich haben sie es seit den Anfängen 1997 geschafft, aus dem „Meeting of Styles“ eine weltweite Marke zu machen und Kontakte bis nach Südamerika und Asien zu knüpfen. Bei dem Festival in Mainz-Kastel haben am vergangenen Wochenende 80 Künstler:innen aus 24 Ländern insgesamt 4000 Quadratmeter Betonfläche neu gestaltet, überwiegend in einer Unterführung zwischen Rheinufer und Kasteler Bahnhof.

Wobei diejenigen Künstler:innen, die gemeinsam an einer Wand arbeiten, in der Regel schon vorab online Kontakt miteinander hätten, um sich abzustimmen, so Manuel Gerullis. „Die drei Tage hier sind relativ kurz.“ Deshalb seien einige Sprayer auch schon morgens um sieben Uhr an der Wand. Lange Partynächte seien da eher nicht drin.

Am Freitagabend begann das Festival mit einem Konzert der New Yorker Rapper Afu-Ra. An den folgenden beiden Tagen konnten die jeweils gut 1200 Besucher:innen nicht nur den Graffiti-Künstler:innen über Schulter und Spraydose schauen, sondern bekamen bei Hip-Hop- und anderer rhythmuslastiger Musik auch Breakdance-Einlagen und einen Basketball-Wettbewerb geboten. Bereits am Freitag nahmen zudem 40 Jugendliche aus dem Kinder- und Jugendzentrum Reduit an einem Workshop mit den Graffiti-Cracks teil. Motto: „Each one teach one“, so Manuel Gerullis.

Ohnehin bemüht sich „Meeting of Styles“ um Kooperationen mit anderen Institutionen oder Vereinen in Wiesbaden. Gut geklappt hat das in diesem Jahr mit dem Partnerschaftsverein Wiesbaden – San Sebastian. Durch dessen Engagement konnten erstmals drei Graffiti-Künstler aus der spanischen Partnerstadt an dem Festival in Mainz-Kastel teilnehmen. „Das haben wir sehr kurzfristig hinbekommen“, freute sich der Vereinsvorsitzende Miguel Gómez. Für nächstes Jahr sei geplant, umgekehrt mehrere Wiesbadener Sprayer nach San Sebastian einzuladen.

Weniger glücklich sind die Veranstalter des „Meeting of Styles“ mit Blick auf die aktuellen Haushaltsdiskussionen im Wiesbadener Rathaus. Denn dabei steht auch das Jugendzentrum Reduit zur Disposition, das sich maßgeblich um die Logistik des Festivals kümmert – von der Unterkunft für die internationalen Gäste bis hin zum Frühstück. „Die Arbeitsteilung hat sich über die Jahre eingespielt“, sagt Reduit-Leiterin Birgit Schütz.

Der scheidende Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) hofft, das Schlimmste noch abwenden zu können. „Ohne die Reduit bricht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im gesamten Stadtteil zusammen“, mahnte er am Wochenende bei einem Besuch des Graffiti-Festivals. Das sieht auch Ortsvorsteher Hartmut Bohrer (AUF) so. „Wir werden uns ganz entschieden für den Erhalt des Kinder- und Jugendzentrums einsetzen“, kündigt er an. Dafür gebe es im Ortsbeirat einen parteiübergreifenden Konsens.

Derweil findet das „Meeting of Styles“ jedenfalls für dieses Jahr noch eine kleine Fortsetzung. Zum einen können Interessierte gemeinsam mit der Sprayerin Nova aus Frankfurt zwei Betonwürfel umgestalten – und zwar am 8. und 9. Juli zwischen 12 und 18 Uhr in den Reisinger Anlagen und am 15. und 16. Juli, ebenfalls zwischen 12 und 18 Uhr, im Kulturpark Schlachthof. Außerdem werden in den kommenden Tagen mehrere Graffiti-Künstler:innen die Turnhalle der Dilthey-Schule, die Außenfassade des Stadtteilzentrums Casa an der Holzstraße sowie Flächen an der Schulze-Delitzsch-Schule neu gestalten.