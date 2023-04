Gefährliche exotische Mückenarten verbreiten sich in Wiesbaden

Von: Diana Unkart

Im Landesamt für Gesundheit und Pflege untersuchen Biologen die Tigermücke. dpa © dpa

Die Stadt hat einen Verein mit der Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke beauftragt. Ohne die Mithilfe der Bürger wird es aber kaum gelingen, ihre Verbreitung zu stoppen.

In Wiesbaden soll die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke unterbunden werden. Dass es gelingt, die 2022 entdeckte Population auszulöschen, ist aber keinesfalls sicher. Je größer die befallene Fläche, desto länger dauere der Prozess der Eindämmung. „Es wird schwierig und erfordert, dass uns alle Anwohner:innen so gut wie möglich unterstützen“, sagt Xenia Augsten von der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs). Der Verein, dem Kommunen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg angehören, ist von der Stadt beauftragt worden und geht gemeinsam mit dem Gesundheits- und dem Umweltamt gegen die Tigermücken vor. Die Bekämpfung dauert bis Ende September.

Die Population konzentriert sich auf den Stadtbezirk Südost. Die Kabs verfolgt zudem Meldungen aus den Stadtteilen Bierstadt und Rambach. Bislang ist dort aber keine Population entdeckt worden.

Überträgerin von Viren

Das ursprünglich aus Südostasien stammende Insekt kann gefährliche Krankheitserreger wie das Dengue-, Zika-, Chikungunya- und das Westnil-Virus übertragen. Dabei trägt die Tigermücke die Krankheitserreger nicht von Natur aus in sich, sondern muss zunächst einen infizierten Menschen stechen, bei dem die entsprechenden Viren im Blut vorhanden sind, erläutert das städtische Gesundheitsamt. Diese Viren seien in Hessen zwar aktuell nicht verbreitet, würden jedoch immer wieder – beispielsweise von Reisenden – eingeschleppt. Dann bestehe die Gefahr einer Übertragung von einer infizierten Person über die Tigermücke auf eine weitere Person. Die Gefahr, sich durch den Stich einer Tigermücke zu infizieren, sei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch gering.

Explosionsartig vermehrt

2018 wurde die Asiatische Tigermücke zum ersten Mal in Hessen nachgewiesen. Der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt im Süden. Nach Angaben des Hessischen Landesamts für Gesundheit und Pflege wurden Exemplare der kleinen, schwarzweiß gestreiften Mücke in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Main-Kinzig, Main-Taunus, Rheingau-Taunus sowie in Frankfurt und Wiesbaden nachgewiesen.

Auffällig gestreift Die Asiatische Tigermücke ist etwa einen halben bis einen Zentimeter groß. Am gesamten Körper hat sie auffällige schwarzweiße Streifen. Meist wird die Tigermücke mit der Ringelschnake verwechselt, die ist aber größer und schwarzgelb beziehungsweise schwarzbräunlich gestreift. Die Tigermücke ist außerdem tagaktiv. Ein besonders auffälliges Merkmal ist der weiße Streifen, der vom Hinterkopf über den Rücken bis hin zum Flügelansatz verläuft. Sichtungen können der Kabs gemeldet, Fotos an die Adresse tigermuecke@kabsev.de geschickt werden. Eingefangene Exemplare sollten gepolstert in einem kleinen Gefäß geschickt werden. dpa/diu

Maßgebliche Ursache für ihre Ausbreitung sei das wärmer werdende Klima, sagt Augsten. Während der heißen Sommer hätten die Tigermücken eine ausreichende Menge an Nachkommen hervorbringen können, um die inzwischen viel zu warmen Winter zu überstehen. Zudem würden immer mehr Tigermücken aus Südeuropa nach Deutschland eingeschleppt. Dort habe die Tigermückendichte zuletzt massiv zugenommen.

Während der heiße Sommer 2022 eine massenhafte Vermehrung einheimischer Arten verhinderte, sorgte er für eine explosionsartige Zunahme der Tigermücke. Die Anzahl der Kabs-Kommunen mit Populationen hat sich innerhalb eines Jahres von sieben auf 16 mehr als verdoppelt. Hinzu kommen nach Vereinsangaben Nachweise in fünf weiteren Kommunen, sodass derzeit 21 Mitglieder betroffen sind.

Gegen die Tigermücke vorzugehen, ist trotzdem keine hoffnungslose Arbeit. Es gibt Kommunen, in denen das Insekt erfolgreich ausgerottet wurde. In Frankfurt zum Beispiel sind Fallenfänge nach der Behandlung negativ geblieben. Die Population sei glücklicherweise in einem frühen Stadium entdeckt worden, berichtet Augsten.

In Wiesbaden ist die Population größer. Im Fokus der Bekämpfung stehen dort die Brutstätten wie Wasseransammlungen in Blumentopfuntersetzern, Vogeltränken, Dachrinnen oder offene Regentonnen. Die Bürger:innen können einer Ansiedlung entgegenwirken, indem sie Garten, Balkon oder Fensterbretter auf mögliche Brutstätten überprüften und über den Sommer Wasseransammlungen vermieden. Brutstätten, die nicht beseitigt werden können, werden mit dem biologischen Wirkstoff Bti behandelt, der für den Menschen und für andere Tiere wie Bienen oder Schmetterlinge ungefährlich ist.

Die Tigermückenbekämpfung habe den positiven Nebeneffekt, dass zugleich urbane Stechmücken wie die Gemeine Stechmücke oder die Große Hausmücke bekämpft würden. In Wiesbaden existiert außerdem eine Population der Koreanischen Buschmücke, die unter anderem Krankheitserreger wie die Viren der Japanischen Enzephalitis oder das Chikungunya-Virus überträgt. Die Behandlung soll auch ihre Ausbreitung unterbinden.