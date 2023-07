Fahrräder für Geflüchtete

Von: Andrea Rost

Die ehrenamtlichen Helfer Frank und Halit (v.l.) reparieren Fahrräder am Schlachthof. © Michael Schick

Die Wiesbadener Initiative „Rückenwind“ verschenkt gespendete Fahrräder an Flüchtlinge. Die offene Werkstatt am Schlachthof darf jeder nutzen, der seinen Drahtesel reparieren möchte.

Der junge Mann spricht kein Deutsch. Er verständigt sich mit Karin Koch über eine Übersetzungs-App in seinem Handy. Eine neue Felge für sein Fahrrad brauche er. Karin Koch nickt. Sie werde das Ersatzteil bis nächste Woche beschaffen, verspricht die Wiesbadenerin. „Dann können wir dein Rad reparieren.“

Karin Koch engagiert sich bei „Rückenwind“. 2015, als besonders viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, sei die Initiative gegründet worden, erzählt sie. „Wir haben uns überlegt, wie wir helfen können. Mit einem Fahrrad kann man sich in der Stadt bewegen und ist nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Das bedeutet Freiheit.“

Mittlerweile haben sie bei „Rückenwind“ gut 1000 gespendete Fahrräder weitergegeben. Mindestens 3000 Räder seien repariert worden, berichtet Koch. Die offene Werkstatt am Schlachthof hinter dem Hauptbahnhof ist Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. In zwei großen grünen Überseecontainern sind Werkzeuge und Ersatzteile gelagert. Auch wer selbst an seinem Fahrrad schrauben möchte, kann sich bedienen. „Wir fragen nicht nach, wo die Leute herkommen“, sagt Karin Koch. „Aber wir bitten all jene, die sich das leisten können, um einen kleinen Beitrag.“

Die Initiative finanziert sich über Spenden und Fördergelder – unter anderem vom Umweltministerium, von Wiesbadener Ortsbeiräten und von den Elektrizitäswerken Schönau, die allein in diesem Jahr 12 000 Euro beisteuern. Organisiert ist „Rückenwind“ als Förderverein unter dem Dach des Wiesbadener Flüchtlingsrates.

Die Ehrenamtlichen, die die Räder entgegennehmen und reparieren, sind keine Profis, aber sie haben viel Erfahrung und sind mit Begeisterung bei der Sache. So wie Peter, der seinen kompletten Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er sei vor kurzem in Rente gegangen, erzählt der IT-Fachmann. „Ich habe Zeit und freue mich, wenn ich etwas Sinnvolles tun und Menschen helfen kann.“

Sie habe schon viele Lebensgeschichten gehört von Menschen, die gekommen sind, um Fahrräder bei „Rückenwind“ zu holen, sagt Karin Koch. Etwa von der Familie, die nach dem Militärputsch in der Türkei in Wiesbaden landete. Oder von dem syrischen Chirurgen, der so schnell wie möglich in Deutschland Fuß fassen und wieder in seinem Beruf arbeiten wollte. Nicht immer könne der Wunsch nach einem Fahrrad sofort erfüllt werden. „Wir haben Wartelisten, das kann auch mal Wochen dauern“, sagt Koch.

Die Initiative freut sich deshalb weiterhin über gespendete Räder. Sie sollten mindestens drei Gänge haben und in einem passablen Zustand sein. Mehr als 50 Euro sollte es nicht kosten, sie verkehrstauglich zu machen.

www.rueckenwind-in-wiesbaden.de