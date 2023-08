Endlich Kunst am Bau am Congresscenter Wiesbaden

Von: Madeleine Reckmann

Emilia Neumann vor ihrer Skulpturengruppe. © Monika Müller

Drei amorphe Figuren von Emilia Neumann zieren das Gebäude. Es ist der zweite Anlauf für Skulpturen am Platze.

Es mag naheliegen, ein Kunstwerk für die Landeshauptstadt mit ihren 26 heißen Quellen dem Wasser zu widmen. Den drei gestaltlosen Figuren vor dem Rhein-Main-Congresszentrum ist jedoch nicht auf Anhieb anzusehen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Man muss die Skulpturen, zwei stehende und eine liegende, schon länger betrachten, um in der einen Teile einer römischem Amphore zu erkennen und in der anderen eine Regentonne. Und schaut da nicht ein Stück einer Wasserleitung hervor? Da eine Muschel?

Die fest installierten Skulpturen der Frankfurter Bildhauerin Emilia Neumann (37) rufen bei ihrer Präsentation am Donnerstag Begeisterung unter den anwesenden Kunstfreund:innen hervor. Andreas Henning, der Leiter des gegenüberliegenden Landesmuseums, nennt sie „von allen Seiten schön“. Die Künstlerin verwebe die Formen der Wasserbehältnisse miteinander, durchdringe sie und denke dabei „skulptural“. Neumann hatte sich gegen sieben weitere Künstler durchgesetzt.

Die Figuren stehen als Kunst am Bau vor dem Congresszentrum. Seit mehr als 70 Jahren wird auf Empfehlung des Deutschen Bundestags bei allen Bundes- oder Landesbauten und bei einigen kommunalen Bauten ein fester prozentualer Anteil der Bausumme dafür eingesetzt. Das soll die öffentlichen Plätze beleben und die Akzeptanz der Bevölkerung stärken.

Das RMCC ist bereits 2018 eröffnet worden. Dass dort nicht schon früher Kunst am Bau verwirklicht wurde, hat eine unrühmliche Geschichte. Ursprünglich hatte sich die Jury für einen Entwurf der international bekannten Berliner Künstlerin Monica Bonvicini entschieden. Sie wollte eine vier Meter hohe Skulptur aus Treppenstufen bauen, öffentlich begehbar und als Kommunikationsort gedacht, Kinder sollten darauf spielen.

Die Verantwortlichen hielten das Bauwerk wegen seiner Größe für nicht genehmigungsfähig. Letzten Endes waren es versicherungsrechtliche Gründe, die der Skulptur den Garaus machten. Bonvicini zog ihren Entwurf entnervt zurück.

Neumanns Skulpturengruppe ist also das Ergebnis des zweiten Anlaufs. Dieses Mal wurde im Vorfeld dafür gesorgt, dass sich eine ähnliche Panne nicht wiederholt. Mit der Versicherung gehe alles klar, versichert Martin Michel, Geschäftsführer der Wiesbaden Congress- und-Marketing-GmbH, die das RMCC betreibt. 400 000 Euro habe die Gesellschaft für das Gesamtprojekt inklusive Ausschreibung, Umsetzung und Künstlerhonorar ausgegeben, sagt er.

Das Kunstwerk sei „Zeichen und Bekenntnis zur Bedeutung im öffentlichen Raum“, sagt Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger (Grüne). Die „niedrigschwellige Kunst für alle“ sei für den schönen RMCC-Bau „das Tüpfelchen auf dem i“. Eine unabhängige Jury hatte Künstler und Künstlerinnen vorgeschlagen, von denen Entwürfe erbeten wurden. Eine andere Jury wählte in einem anonymen Verfahren die Preisträgerin aus. „Wir haben uns gefreut, dass wir uns für eine Künstlerin aus der Region entschieden haben“, sagt Henning, selbst einer der Juroren.

Emilia Neumann hat an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert, wo sie auch kurze Zeit Dozentin war. Ihre Werke im öffentlichen Raum sind in Köln, Mörfelden-Walldorf und im Gebäude des Bundesrats zu sehen. Zu ihren bevorzugten Materialien zählen Gips und Beton. Die drei amorphen Figuren vor dem RMCC hat sie aus Beton gegossen. Kinder können auch darauf spielen.