Einschnitte in Wiesbadener Sozialnetz befürchtet

Von: Madeleine Reckmann

Wiesbaden ist eine reiche Stadt. Aber dort leben auch viele arme Menschen. © Michael Schick

Da die Stadt sparen muss, fordert der Kämmerer Vorschläge für Kürzungen. Die Sozialträger protestieren und verlangen sogar mehr Geld für Projekte für von Armut bedrohte Menschen.

Könnte in Wiesbaden künftig ein Hortplatz 750 Euro anstatt 170 Euro kosten? Ist es denkbar, dass drei Jugendzentren schließen, die Sozialarbeit in den Geflüchteteneinrichtungen reduziert und die offene Altenarbeit eingestellt werden? Die Träger der Sozialen Arbeit und der Aktionskreis gegen Kinder- und Jugendarmut sind in tiefer Sorge, dass dieses Szenario wahr werden könnte. Sie fordern, auf Leistungseinschränkungen für von Armut betroffene Menschen zu verzichten. Vielmehr solle soviel Geld wie möglich in den Sozialhaushalt fließen.

Als im März die Beschäftigten des öffentlichen Diensts höhere Gehälter erkämpft haben, hat dies bei den Verantwortlichen in den Kommunen keine Freude ausgelöst. Denn sie müssen ihren Mitarbeitenden in der Verwaltung, den Kindertagesstätten und Schulen und in vielen anderen Bereichen nun deutlich mehr bezahlen, was so manche Kommune an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit bringt.

Die Tarifsteigerungen sind einer der Gründe, warum in Wiesbaden nun über Streichungen sozialer Projekte nachgedacht wird. Kämmerer Axel Imholz (SPD) hat alle Ämter angewiesen, für den Doppelhaushalt 2024/2025 Sparvorschläge einzureichen. Insgesamt sieht der Kämmerer eine Lücke von 53 Millionen Euro im Etat für 2024. Das Sozialdezernat hat wegen seiner hohen Ausgaben den größten Brocken pro Jahr einzusparen. Es soll rund 25 Millionen Euro weniger als 2023 zuvor ausgeben, so Imholz‘ Vorgabe.

Das bringt die Kooperation von Grünen, SPD, Linken und Volt im Rathaus in Schwierigkeiten. Denn sie war mit dem Ziel angetreten, die soziale Infrastruktur in der Stadt auszubauen. Auf der Wunschliste des Sozialdezernats stehen daher höhere Ausgaben anstatt Einschnitten. Sozialdezernent Christoph Manjura (SPD) und seine Nachfolgerin Patricia Becher (vormals Eck) mussten jetzt aber Streichungen des bestehenden Angebots vorschlagen, was sie laut Manjura nur widerwillig taten. Wegen der Auswirkungen der Pandemie stehe die Stadt „Kindern und Jugendlichen gegenüber in der Pflicht, nicht den Rotstift anzusetzen. Damit vergehen wir uns an deren Zukunftschancen“, sagt Manjura der FR. Auch für ältere Menschen bräuchte es mehr Angebote. „Beitragserhöhungen für Grundschulkinder sind Gift für den Wirtschaftsstandort“, und an den Zuwendungen für die Geflüchteten zu sparen, berge „gesellschaftlichen Sprengstoff“, so Manjura weiter.

Ob und wenn ja, welche Angebote gestrichen werden, ist völlig offen. Die Kämmerei steht bei der Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfs noch ganz am Anfang. Nach den Sommerferien will Imholz’ Nachfolger Hendrik Schmehl (SPD) den Entwurf vorlegen, und die Fraktionen beginnen die Beratungen. Sie könnten Gelder umschichten oder Gebühren erhöhen, um die Löcher zu stopfen. Im Dezember soll der Etat beschlossen werden. Imholz möchte vermeiden, dass die Aufsichtsbehörde den Etat wegen eines zu hohen Defizits nicht genehmigt und dann eine Haushaltssperre droht. Die Vorgaben, Jahr für Jahr weniger Schulden zu machen, müssten eingehalten werden, sagt er. Die Linke hat bereits mitgeteilt, dass sie gegen Kürzungen im Sozialetat eintreten werde.