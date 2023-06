Einsatzkräfte in Wiesbaden häufiger Opfer von Gewalt

Von: Diana Unkart

Die Kampagne „Respekt – fängt bei dir an“ soll bis Ende des Jahres dauern. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei werden beleidigt und angegriffen. Eine Kampagne soll sensibilisieren - aber nicht die Gewalttäter.

Stadtpolizisten, die bei Einsätzen so schwer verletzt werden, dass ein Krankenhausaufenthalt notwendig wird, Busfahrer:innen, die von Fahrgästen angespuckt werden, Rettungsdienstmitarbeiter:innen, die angepöbelt und beleidigt werden: Ein Blick in die Statistiken zeigt, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte seit Jahren zunimmt. Wiesbaden will dieser Entwicklung mit einer Plakatkampagne entgegenwirken, für das Problem sensibilisieren – und die Einsatzkräfte besser schützen: mit Bodycams und Pfefferspraypistole. Aber es gibt Vorbehalte und juristische Hindernisse.

Seit Anfang der Woche hängt über dem Hauptportal des Rathauses ein Banner. Darauf zu sehen: Menschen in ihrer Dienstuniform, von hinten abgelichtet, das Motiv versehen mit der Botschaft: „Fall uns nicht in den Rücken. Wir sind für dich da.“ In den nächsten Monaten werden dieses Motiv und weitere Varianten im öffentlichen Raum zu sehen sein, an Brücken entlang der großen Straßen zum Beispiel oder an Bussen. „Respekt – fängt bei dir an“ lautet der Titel der Kampagne und zugleich ihre wichtigste Botschaft.

Polizeischutz für Helfer

Sie richtet sich nicht an die Gewalttäter:innen. „Die erreichen wir wahrscheinlich nicht mehr“, sagt Susanne Stewen, Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Westhessen. Adressiert sei die Botschaft an die Mitläufer:innen. „Die, die danebenstehen, weggucken, nichts tun.“ Und an die, die sich in den sozialen Netzwerken despektierlich äußern. Wie dort über Ordnungskräfte berichtet werde, beeinflusse die Einstellung vieler Menschen, sagt Winnrich Tischel, der Leiter des Straßenverkehrsamts. Die herabwürdigenden Äußerungen bewegten sich mitunter an der Grenze zum Gewaltaufruf. Oft sei es nur ein kleiner Schritt von der verbalen Entgleisung hin zu tatsächlicher Gewalt.

Dokumentiert ist diese Entwicklung in der polizeilichen Kriminalstatistik für das Präsidium Westhessen. Die Zahl der Fälle, in denen Polizistinnen und Polizisten Opfer tätlicher Angriffe werden, steigt: von 32 im Jahr 2018 auf 82 im vorigen Jahr.

Die Eskalationsstufe beginne aber früher – bisweilen schon beim Notruf, berichtet Andreas Kleber, der Leiter der Berufsfeuerwehr. Häufig würden die Mitarbeiter:innen in der Leitstelle angepöbelt, bedroht und beschimpft. „Die Anspruchshaltung gegenüber Helfenden ist enorm gestiegen.“ Im Rettungswesen sei die Situation inzwischen dramatisch. Es gab Einsätze, bei denen sich die Helfer:innen im Rettungswagen verschanzen und die Polizei zu Hilfe rufen mussten. Dass sich aufgeregt wird, wenn Rettungswagen oder Feuerwehrautos während eines Einsatzes die Straße blockieren, ist mittlerweile alltäglich.

Marion Hebding ist kaufmännische Geschäftsführerin beim städtischen Busunternehmen Eswe-Verkehr. Sie hofft, dass die Kampagne sensibilisiert. Die Motive hält sie für gelungen: „Wir sehen Menschen, keine Institutionen.“ 30 Angriffe auf Eswe-Personal seien im vorigen Jahr registriert worden. In dieser Zahl nicht enthalten seien die täglichen Scharmützel, die das Kontrollpersonal in den Bussen und die Fahrer:innen erlebten. Die Auswirkungen dieser Entwicklung bekommt das Unternehmen zu spüren. „Uns fehlt Fahrpersonal. Kaum jemand will noch Busfahrer:in werden.“

Die Plakatkampagne geht zurück auf eine Initiative des Präventionsrats. Dessen Vorsitzender, Ordnungsdezernent Oliver Franz (CDU), setzt zum Schutz der Einsatzkräfte auf ein dreistufiges Konzept aus Prävention, Repression und eine bessere Ausstattung der Mitarbeiter:innen mit passiver Sicherheitstechnik.

Franz fordert eine gesetzliche Änderung, die es erlaubt, auch kommunale Ordnungsbehörden mit Bodycams auszustatten, und befürwortet die Anschaffung von Pfefferspraypistolen für die Stadtpolizei. Bislang gab es dafür keine politische Mehrheit. „Wenn es ein Instrument gibt, das unsere Kolleginnen und Kollegen schützt, sollten wir es nutzen.“