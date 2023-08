Eine Wienerin in Wiesbaden

FR-Kollegin Andrea Rost geht in Rente – und freut sich jetzt erst mal auf einen ausgedehnten Besuch in der alten Heimat

Wiesbaden hat scho a bisserl was von Wien, prachtvolle Gründerzeit, Kultur und Konditoreien, in Sachen Kaffeehäuser dürfte die österreichische Hauptstadt, Geburtsort der langjährigen FR-Kollegin Andrea Rost, aber doch unschlagbar sein. Seit 1. August ist die sehr jugendliche 63-Jährige nun tatsächlich schon Rentnerin; sie hat viele Pläne, aber erst mal ist ein ausgiebiger Besuch in Wien geplant, wo sie viele Verwandte und auch noch etliche Kindergartenfreundinnen hat. Den wienerischen Zungenschlag hat man auch nach 20 Jahren bei der Frankfurter Rundschau stets herausgehört.

FR-Leser:innen mit gutem Gedächtnis könnten Andrea Rost, Kürzel aro, aus vielen Ecken des Rhein-Main-Gebiets kennen. Vor ihrer Zeit in der Wiesbaden-Redaktion war sie unter anderem für den Kreis Groß-Gerau und für den Main-Taunus zuständig und arbeitete auch lange Jahre engagiert im Betriebsrat.

In Wiesbaden hat sie für die FR unter anderem regelmäßig über die prachtvollen Ausstellungen in der Stadt berichtet, aber ihr Themenspektrum war äußerst vielfältig, reichte von der Fluglärmanalyse über die Gastro-Kritik bis zum Skandal im Rathaus.

„Ich habe Hessen eigentlich erst so richtig durch meine Arbeit bei der FR kennen- und schätzen gelernt“, sagte sie bei ihrer Verabschiedung, zu der sie viele österreichische Spezialitäten mitgebracht hatte. Diese fröhliche, herzliche und kompetente Kollegin wird fehlen, auch ohne selbst gebackene Sachertorte nach altem Familienrezept.

Sachertorte mit FR-Logo: Zum Abschied hat FR-Redakteurin Andrea Rost für die Kolleg:innen gebacken. © Michael Schick