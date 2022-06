Drei Männer sterben bei Verkehrsunfällen in Wiesbaden

Von: Madeleine Reckmann

Innerhalb weniger Stunden kommen zwei Autos von der Straße ab und kollidieren mit einem Baum.

Zwei schwere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Wiesbaden forderten innerhalb weniger Stunden drei Todesopfer. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei vergleichbare Unfälle auf zwei Ausfahrtstraßen in Richtung Taunus ereignet. Am Montag kurz vor Mitternacht verlor ein 37-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache in der Platter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Beifahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Drei Stunden später verloren zwei junge Männer bei einem weiteren Verkehrsunfall in der Lahnstraße ihr Leben. Laut Polizeiangaben fuhren sie auf der Lahnstraße in Fahrtrichtung Chausseehaus. Auch dieses Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte auf einen Baum und überschlug sich. Die Insassen, ein 22-Jähriger sowie ein 27-Jähriger, verstarben noch an der Unfallstelle. Unfallzeug:innen werden gebeten, sich unter 0611/345-0 zu melden. mre