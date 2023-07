Die Wiesbadener AWO-Krise ist beendet: Das Beispiel Robert-Krekel-Pflegezentrum

Von: Madeleine Reckmann

Eines der vier neuen Zimmer im Robert-Krekel-Pflegezentrum. Im Herbst kommen weitere dazu. © Michael Schick

Das Heim soll auf 88 Plätze anwachsen. Die Sanierung des Hauses geht voran.

Gerade sind die vier Zimmer im ersten Obergeschoss des Pflegezentrums Robert Krekel der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt (AWO) umgebaut und eingerichtet worden – schon sind drei von ihnen belegt. AWO-Vorstandsvorsitzende Evelyn Pflugradt ist erleichtert, dass der Umbau des über 100 Jahre alten Gebäudes in der Kastellstraße schnell vorangeht. Denn nur belegte Betten bringen Geld ein und es ist nicht einfach, ein Pflegeheim im laufenden Betrieb zu sanieren.

Baustelle im dritten Obergeschoss

In zwei Stockwerken leben jetzt 64 Bewohner und Bewohnerinnen. Im Herbst sollen weitere 23 Plätze im dritten Stockwerk dazukommen. Dort herrscht aktuell Baustelle. Auf dem Boden liegt Plastikfolie, die Wände sind kahl und die Badezimmer noch nicht installiert. Nach der Fertigstellung soll das Pflegeheim 88 Plätze anbieten. „Und das, obwohl andere Heime schließen müssen“, betont Pflugradt stolz.

Machenschaften und Misswirtschaft

Nach den Skandalen in der Wiesbadener AWO ist sie froh, nun positive Nachrichten verkünden zu können. Wegen krimineller Machenschaften und Misswirtschaft war der Sozialverband 2019 in Verruf geraten. Die Vorgänge wurden und werden juristisch aufgearbeitet.

Ökonomisch und fachlich auf neue Füße

Pflugradt und ihre Stellvertreterin Christa Enders, seit einigen Monaten im Amt, haben sich zum Ziel gesetzt, die Einrichtungen ökonomisch und fachlich auf neue Füße zu stellen und deren Leistung in den Vordergrund zu rücken. Ihre Vorgänger Wolfgang Hessenauer und Franz Betz hatten seit 2020 dazu beigetragen, die Skandale aufzuklären und die eigentliche Arbeit ins ruhigere Fahrwasser zu begleiten. Gerade am Robert-Krekel-Haus lässt sich der Wandel gut darstellen.

Grundstücksverkauf in der Insolvenz

Wegen schlechter Geschäftsführung war die AWO Wiesbaden in Insolvenz geraten. Sie war gezwungen, vier Kindertagesstätten und das Robert-Krekel-Haus an die Stadt beziehungsweise die städtische Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) zu verkaufen und zurückzumieten. SEG-Geschäftsführer Roland Stöcklin betont, wie herausfordernd es gewesen sei, die Immobilien aus der Insolvenzmasse herauszulösen. Die SEG habe sich vertraglich versichert, dass, sollte der Betreiber ausfallen, ein anderer das Haus samt Inventar nutzen dürfe. Doch danach sieht es aktuell nicht aus.

KoComo-Konzept gescheitert

Die vier Zimmer, die nun umgebaut wurden, dienten zuvor als Aufenthaltsräume. Die frühere AWO-Leitung hatte das KoComo-Konzept ausprobiert, das sich an Menschen mit psychischen Erkrankungen in Verbindung mit anderen Krankheiten richtet, und für das mehrere Gemeinschaftsräume gebraucht wurden. Doch der Plan endete in einem „wirtschaftlichen Desaster“, berichtet Pflugradt. Obwohl der Landeswohlfahrtsverband Hessen Bedarf gesehen hatte, blieben viele der 61 Plätze unbelegt. Seit August 2022 ist das Robert-Krekel-Haus wieder eine reine Altenpflegeeinrichtung.

Förderverein aufgelöst

Der Förderverein, der einige Personen mit Minijobs versorgt haben soll, ohne dass sie dafür gearbeitet hätten, wurde 2017 aufgelöst. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall. Auch Angehörige der Ex-Vorstandsvorsitzenden Hannelore Richter, die für die Fehlentwicklungen mitverantwortlich ist, sind nicht mehr im Haus beschäftigt.