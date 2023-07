Die Straße mit Leben füllen

Von: Mirjam Ulrich

Unbehelligt von Autos: die Marcobrunner Straße im Rheingauviertel. © Michael Schick

Initiative organisiert ein autofreies Wochenende in einem Karree im Rheingauviertel der Landeshauptstadt.

Wo sonst Autos parken, spielen Kinder, Erwachsene sitzen plaudernd auf Bänken, die auf der Fahrbahn stehen. Vor der Kreuzung liegt ein Stück Kunstrasen auf dem Kopfsteinpflaster. Im Rheingauviertel ist zum zweiten Mal Superblock: Das Karree Eltviller, Marcobrunner, Rauenthaler und Rüdesheimer Straße bleibt ein Wochenende lang autofrei und das Quartier drum herum verkehrsberuhigt.

Die Veranstaltung hat in diesem Jahr die Initiative Superblock Rheingauviertel organisiert, unterstützt von der Stadt Wiesbaden. „Wir wollen das Konzept eines verkehrsarmen Viertels – das bedeutet Superblock – erlebbar machen“, sagt Leila Haas von der Initiative. Es gehe darum, gemeinsam mit der Nachbarschaft herauszufinden, wie eine menschengerechtere Innenstadt aussehen könne. Die etwa 30 Mitglieder der Initiative gewannen mit ihrer Idee beim Hessischen Landeswettbewerb „Ab in die Mitte“ im Mai 2023 ein Preisgeld von rund 12 500 Euro. Das Wiesbadener Verkehrs- und das Umweltdezernat gaben jeweils noch 2500 Euro dazu.

Vor dem ersten Superblock 2022 habe er sich gar keine Gedanken gemacht, sagt Anwohner Michael Windrich, „man hat ein Auto und parkt hier“. Der Maschinenbauingenieur arbeitet in Nassau an der Lahn. Nähme er ein Auto aus dem Carsharingpool wäre es den ganzen Tag weg, sagt er, „dafür ist es nicht gedacht“. Wenn es aber eine Ausweichmöglichkeit und mehr Mietparkplätze gebe, wären er und seine Frau sofort dabei, sagt der 35-Jährige. Seine zwei kleinen Kinder fahren gerade auf der autofreien Straße mit Tretauto und Rädchen herum. „Der Superblock ist ein Augenöffner.“

Ähnlich erging es der Anwohnerin Anne-Kathrin Goerlich, als sie im Februar als „Quartiersgeherin“ einen Fußverkehrs-Check für das Projekt „Gut gehen lassen“ des Fachverbands Fußverkehr im Rheingauviertel machte. Wiesbaden ist dabei seit 2021 Modellkommune. „Das Viertel ist von Autos beherrscht“, sagt Anne-Kathrin Goerlich. „Als Anwohnerin bin ich schon so daran gewöhnt, dass ich fast betriebsblind war.“ Für Fußgänger:innen sei es schwierig durchzukommen, stellte sie fest. Das Rheingauviertel wird im Berufsverkehr von Autofahrer:innen gern als Abkürzung genutzt oder um Staus zu umfahren.

Drei Viertel der Themen, mit denen sich der Ortsbeirat Rheingauviertel-Hollerborn befasse, drehten sich um das Thema Verkehr, sagt Ortsvorsteherin Dorothee Rhienmeier (Grüne). Die dort wohnen wünschten sich, dass das Quartier grüner, leiser, sauberer und sicherer werde. Der Ortsbeirat richtete 2022 sechs Carsharingstationen mit zehn Fahrzeugen ein, in diesem Jahr kommen noch drei weitere Stationen dazu. „Damit lassen sich 300 private Pkw ersetzen.“ Veränderungen brauchten aber Zeit und gingen nicht ohne Konflikte vonstatten, sagte Rhienmeier. „Die Menschen wollen mitgenommen werden.“

Die Initiative Superblock Rheingauviertel errichtete daher an zwei Tagen einen Infotisch im Quartier. Am Superblock-Wochenende veranstaltet sie eine öffentliche Diskussion mit Expert:innen, um sich mit Anwohner:innen und anderen Interessierten auszutauschen. Für den Herbst plant die Gruppe weitere Veranstaltungen, etwa zum Thema Sicherheit von Schulwegen.

„Es ist uns wichtig, dass wir eine Initiative sind, die nicht nur das Fest und den Superblock veranstaltet“, sagt Leila Haas, „sondern, dass man darüber nachdenkt, was in Zukunft mit dem Verkehr und dem urbanen Leben passieren soll.“

Der Verein „Wiesbaden neu bewegen“ hat konkrete Ideen für einen Superblock Rheingauviertel entwickelt. Das Konzept zeigt in mehreren Stufen und verschiedenen Varianten, wie sich mit einer geänderten Verkehrsführung das Viertel verkehrsberuhigen und das Karree mit Pollern autofrei gestalten lässt. „Der Superblock 2022 sollte kein einmaliges Event bleiben“, sagt Alexander Mehring, der erste Vorsitzende. „Die Ideen kommen von Menschen, die im Viertel wohnen, sie kennen die Probleme am besten“, fügt er hinzu. „Wir wollen das Thema auf die Agenda und in der Prioritätenliste nach oben bringen.“

Bürgerschaftliches Engagement bezeichnet der Mobilitätsforscher André Bruns als das Wichtigste dabei, „weil diese Veränderungen jeden betreffen“. Außerdem sei eine individuelle Beratung der Bürger:innen nötig, wie sie mobil sein könnten. Bruns ist Professor für Mobilitätsmanagement an der Hochschule Rhein Main (HSRM), wo sich Studierende und Lehrende mit den Wiesbadener Superblocks 2022 und 2023 befassen und Ideen ausarbeiten. „Der nächste Schritt in Wiesbaden sollte ein mehrmonatiger Verkehrsversuch sein und den auch zu evaluieren.“

Vorfahrt für Skateboards! © Michael Schick