Der Wiesbadener Stadtrat, der sich nicht loben lässt

Von: Madeleine Reckmann

Axel Imholz machte sein Leben lang Kommunalpolitik – © Michael Schick

Axel Imholz beendet seine politische Karriere.

Als etliche Stadtverordnete unterschiedlicher Fraktionen zur letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause in schwarzem Oberteil mit knallrotem Schal oder knallroter Jacke erschienen, zeigte das, wie beliebt Axel Imholz ist. Die Parlamentarier:innen, darunter langjährige Wegbegleiter:innen, nahmen den scheidenden Kämmerer, Schul- und Kulturdezernenten auf seiner letzten Sitzung liebevoll aufs Korn.

Keiner, der sich öffentlich brüstet

Der Sozialdemokrat ist kein Politiker, der sich öffentlich brüstet, keiner, der seine Leistungen vollmundig herausstellt. Er verbat sich alle lobenden, rührenden Worte zum Ende seiner politischen Karriere, wollte auch nicht mehr mit Journalist:innen reden. An diesen Wunsch hielten sich alle, auch der Oberbürgermeister.

Schwarzes Hemd, rote Krawatte

Aber Imholz hat eine kleine Marotte: Er trägt immer einen schwarzen Anzug, ein schwarzes Hemd und eine knallrote Krawatte. Indem sich viele Politiker und Politikerinnen so ähnlich kleideten wie er, sagten sie: „I am Axel Imholz“. Schöner kann man Wertschätzung fast nicht ausdrücken.

Am Donnerstag der letzte Arbeitstag

Der Mann, Jahrgang 1965, wollte als hauptamtlicher Stadtrat aufhören, wenn alle noch sagten, ach, wäre er doch länger geblieben. Das ist ihm, wenn er am morgigen Donnerstag seinen letzten Arbeitstag hat, gelungen.

Sein Leben im dienst der SPD

34 Jahre lang machte der Politologe Kommunalpolitik, stellte sein ganzes Leben in den Dienst der SPD. Als Schuldezernent packte er beherzt den Sanierungs- und Investitionsstau an, als Kulturdezernent rettete er während der Pandemie mit einer Wiesbadener Unterstützung viele Kulturschaffenden vor dem Ruin, als Kämmerer mahnte er immer zu Vorsicht. Es wird noch vieles zutage treten, von dem man sagen wird: Das hat Axel Imholz so entschieden, und er hat es gut gemacht.