Das Staatstheater Wiesbaden bringt letzte Werke auf die Bühne

Von: Diana Unkart

Der Kartenvorverkauf für die meisten Vorstellungen im Großen Haus des Staatstheaters in Wiesbaden hat begonnen. Michael Schick © Michael Schick

Intendant Uwe Eric Laufenberg geht zum Ende der Spielzeit und kritisiert „Kleingeister“ und „Verräter unserer Kunst“.

Letzte Werke werden den spartenübergreifenden Schwerpunkt der Spielzeit 2023/2024 am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden bilden.

Es ist die zehnte und letzte Spielzeit, die Uwe Eric Laufenberg als Intendant verantwortet. Er hat seinen bis Sommer 2024 laufenden Vertrag nicht verlängert. Und so verfasst er im Programmheft keinen Ausblick, sondern schaut zurück auf die Jahre in Wiesbaden, einem Ort „mit wunderbaren Menschen und auch mit schrecklichen Kleingeistern und Verrätern an unserer Kunst“. Laufenberg hat stets für Aufmerksamkeit gesorgt – im positiven wie im negativen Sinne.

Letzte Werke, das sind solche, an denen ihre Schöpfer:innen bis kurz vor ihrem Tod gearbeitet haben. Das zentrale Projekt im Großen Haus besteht aus einem Zyklus von drei letzten Werken, die Laufenberg in einem Grundbühnenraum inszenieren wird: Shakespeares „Sturm“, Mozarts „Zauberflöte“ und Verdis „Falstaff“.

Im Spielplan finden sich weitere letzte Werke: Giacomo Puccinis Oper „Turandot“, im Schauspiel Anton Tschechows „Kirschgarten“ oder – zum Abschluss der Spielzeit – Luigi Pirandellos Fragment „Die Riesen vom Berge“. Ein Titel im Tanztheater lautet bezeichnenderweise „Last Work“. Im Konzert endet die Spielzeit mit Beethovens neunter Sinfonie, auch ein letztes Werk.

Richard Wagner hat in den zurückliegenden Jahren während Laufenbergs Intendanz eine wichtige Rolle gespielt. Dem Komponisten gilt die erste von insgesamt sechs Opernpremieren der neuen Spielzeit. Henriette Hörnigk debütiert als Regisseurin und inszeniert „Lohengrin“.

Wiederaufgenommen wird „Der Ring des Nibelungen“. Dreimal wird der Opernzyklus in Wiesbaden aufgeführt. Im Musical, kündigt Operndirektor Marcus Carl an, wagt sich das Staatstheater nach dem Erfolg von „Cabaret“ an „eines der aufwendigsten Stücken die der Broadway je hervorgebracht hat“: „Follies“.

Das Tanzfestival Rhein-Main geht im November 2023 in seine achte Ausgabe. „Ein einmaliges Festivalhighlight“ verspricht das Staatstheater für den März 2024 mit dem „Spring Forward 2024“ des europäischen Tanznetzwerks Aerowaves. Das Hessische Staatsballett richtet als Netzwerkpartner das Nachwuchsfestival des zeitgenössischen Tanzes an seinen beiden Standorten in Wiesbaden und Darmstadt und in Kooperation mit dem „Tanzmainz Festival Update“ am Staatstheater Mainz zum ersten Mal in Deutschland aus.

Der Kartenvorverkauf für die meisten Vorstellungen im Großen Haus hat begonnen. Die Karten für den Ring-Zyklus sind ebenfalls bereits verfügbar.