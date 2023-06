City-Biathlon: Wiesbaden wird im Sommer zur Ski-Arena

Von: Diana Unkart

Die Strecke führt auf 1,4 Kilometern über Wilhelmstraße, Taunusstraße und Sonnenberger Straße in Wiesbaden. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Das Publikum auf der Tribüne und an der Strecke erwartet Gänsehaut-Momente, denn einige der erfolgreichsten Athletinnen laufen in Wiesbaden ihre Abschiedsrennen.

Wenn im Hochsommer die Stars des Wintersports in Wiesbaden über den Asphalt rollen, wenn über das Bowling-Green Schüsse peitschen und die Treffer von frenetischem Zuschauerjubel begleitet werden, dann ist der City-Biathlon zurück in der Stadt. Zum fünften Mal wird Wiesbaden am 13. August Austragungsort sein. Die Veranstalter hoffen erneut auf Tausende Zuschauer:innen, die Stadt auf Werbeeffekte, denn die Wettkämpfe werden live im Fernsehen vom ZDF übertragen und in mehreren europäischen Ländern zu sehen sein.

Beim ersten Rennen nach der Corona-Pandemie erwarten die Besucher:innen einige Neuerungen. Die Strecke wird nicht mehr durch den Kurpark, sondern 1,4 Kilometer über Wilhelmstraße, Taunusstraße und Sonnenberger Straße führen. Dass zeitgleich die Rheingauer Weinwoche gefeiert wird, sei für die Stadt eine große logistische Herausforderung, sagt Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Für Besucher:innen der Weinwoche, zumindest für die Sportinteressierten, bietet die Kombination aber auch durchaus Vorteile. Sie können die Athletinnen und Athleten aus der Nähe erleben, denn vorgestellt werden sie am Vorabend um 20.30 Uhr auf der Bühne der Weinwoche.

Für die beiden Hauptrennen am Sonntag sind zahlreiche Stars angekündigt, unter anderem Benedikt Doll und Roman Rees, Tarjei Bö aus Norwegen, Florent Claude aus Belgien oder Dorothea Wierer aus Italien. Auch Vanessa Voigt und Anna Weidel werden auf Rollski in Wiesbaden an den Start gehen. Verhandlungen mit weiteren Stars des Biathlonsports liefen derzeit noch, sagt Veranstalter Ralf Niedermeier. „Wir werden die absolute Weltspitze am Start haben.“ Weltmeisterin und Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und ihre Teamkollegin Franziska Hinz wollen in Wiesbaden ihre Abschiedsrennen laufen.

Die Tribüne auf der Wilhelmstraße bietet Platz für 2000 Zuschauer:innen. Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft, Stehplätze noch zu haben. An der Strecke rechnen die Veranstalter bei freiem Eintritt mit Tausenden Zuschauern. Das ZDF überträgt die beiden Hauptrennen live. Die Damen starten um 14.30 Uhr, die Herren um 15.30 Uhr. Die Stadt, die die Veranstaltung mit 209 000 Euro bezuschusst, erhofft sich positive Effekte bei der touristischen Vermarktung. „Eine Stunde Übertragungszeit im ZDF vor bestechender Kulisse – das ist eine gute Werbung für Wiesbaden“, sagt der Oberbürgermeister. Zum zweiten Mal wird die sogenannte Youngster Team Challenge ausgetragen, ein internationales Nachwuchsrennen, bei dem nach Veranstalterangaben um 13.45 Uhr einige der besten jungen Biathletinnen und Biathleten starten werden.

Abseits der Strecke erwarten die Besucher:innen des City-Biathlons auf dem Kurhausvorplatz unter anderem Mitmachstände rund um den Biathlon-Sport und Gastronomieangebote.

Tickets für die Zuschauertribüne auf der Wilhelmstraße gibt es unter www.city-biathlon.com. An der Strecke ist der Eintritt frei.