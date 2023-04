Besuch aus israelischer Partnerstadt

Wiesbaden

Von Andrea Rost

Studierende können am Austausch teilnehmen. Noch werden Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.

Eine Besuchergruppe aus der israelischen Partnerstadt Kfar Saba wird im September in Wiesbaden erwartet. Das teilt die Rathauspressestelle mit. Den Angaben zufolge sollen an der diesjährigen Begegnung Studierende aus beiden Städten teilnehmen. Die Gruppe soll zwischen 10 bis 15 Personen aus jeder Stadt umfassen. Aktuell werden Studentinnen und Studenten aus Wiesbaden gesucht, die Studierende aus Kfar Saba aufnehmen können und am Begleitprogramm teilnehmen möchten. Im Jahr 2024 ist der Gegenbesuch in Kfar Saba geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Zwischen der Landeshauptstadt Wiesbaden und der israelischen Stadt Kfar Saba besteht seit 1981 eine Städtepartnerschaft. Ein wichtiger Bestandteil des Austausches sind Bürgerbegegnungen, die einmal pro Jahr entweder in Wiesbaden oder in Israel stattfinden und jeweils durch die Rathäuser der Städte organisiert und betreut werden.

Die Beziehungen der beiden Städte gehen auf die frühen 1970er-Jahre zurück, als das Wiesbadener Jugendamt und das Beit Berl College erste Kontakte aufnahmen.

Während des diesjährigen Austausches sollen über Themen wie Pluralismus, Studium und zukünftige Berufe, Innovation und Gründertum sowie Nachhaltigkeit diskutiert werden.

Bei Interesse kann man sich bis Montag, 24. April, beim städtischen Protokoll anmelden, protokoll@wiesbaden.de. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0611/312717. aro