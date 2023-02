Auftritte von Anna Netrebko in Wiesbaden ausverkauft

Von: Diana Unkart

Teilen

Anna Netrebko war 2012 zu Gast in Wiesbaden. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Binnen Kürze waren die Karten für die Vorstellungen während der Maifestspiele vergriffen. Zur Höhe der Gage für die russische Operndiva will sich niemand äußern.

Die beiden Auftritte der russischen Sopranistin Anna Netrebko während der Maifestspiele im Staatstheater Wiesbaden sind ausverkauft. Der Vorverkauf war am Freitag gestartet. Die Karten, die zum Teil mehr als 200 Euro kosten, waren schnell vergriffen.

Netrebko soll am 5. Mai ihr Debüt als Abigaille in Giuseppe Verdis Oper „Nabucco“ geben. Eine weitere Aufführung ist für den 7. Mai geplant. Das Große Haus bietet Platz für mehr als 1000 Besucher:innen. Zu den Kosten des umstrittenen Engagements machen das Staatstheater und die Stadt als Gastgeberin keine Angaben. Intendant Uwe Eric Laufenberg, der auch der künstlerische Leiter der Maifestspiele ist, hatte in der vergangenen Woche erklärt, ab einer Auslastung von 85 Prozent trage sich die Veranstaltung durch die Eintrittsgelder und müsse nicht bezuschusst werden.

Der Auftritt der Künstlerin, die für ihre Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin in der Kritik steht, wird kontrovers diskutiert. Die Stadt Wiesbaden und das Land Hessen hatten sich distanziert und empfohlen, die Auftritte abzusagen. Das Staatstheater hält an Netrebko fest. Abgesagt haben ihre Auftritte hingegen die Festival-Teilnehmer aus der Ukraine: das Taras-Schewtschenko-Theater aus Charkiw und das ukrainische Nationalorchester. Statt des Nationalorchesters sollten „Pussy Riot“ am 24. Mai im Großen Haus ihre Performance „Riot Days“ zeigen, die auf dem gleichnamigen Buch von Maria Aljochina basiert. Doch auch die russische Punkband entschied sich, nicht nach Wiesbaden zu kommen. In einem Interview mit der Deutschen Welle fragte Sängerin Maria Aljochina: „Während meine Freunde im Gefängnis sitzen, von denen einige vergewaltigt und geschlagen wurden, sollen wir mit Netrebko in der Umkleide chillen?“

Die Maifestspiele sollen in diesem Jahr unter dem Motto „Flieg, Gedanke auf goldenen Schwingen“ – einer Zeile des Gefangenenchors aus „Nabucco“ – allen politischen Gefangenen weltweit gewidmet sein. diu