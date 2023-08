Auf den Spuren der Wiesbadener Sinti

Von: Torsten Weigelt

Das Mahnmal in der Nähe des Geschwister-Stock-Platzes wurde 1992 eröffnet und war deutschlandweit eines der ersten Denkmäler. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Ein Stadtrundgang führt zu Stationen, die die Verfolgungsgeschichte der Sinti in Wiesbaden dokumentieren.

Der 8. März 1943 war das entscheidende Datum. An diesem Tag wurden alle noch in Wiesbaden lebenden Sinti in der Synagoge an der Friedrichstraße interniert. Von dort wurden sie zum Hauptbahnhof getrieben und per Zug via Frankfurt in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gebracht. Von den 119 Wiesbadener Sinti, die dort ankamen, überlebte nur etwa ein Fünftel. Erstaunlicherweise kamen sie fast alle nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurück nach Wiesbaden.

Diskriminierung nach 1945

Das Schicksal der Sinti in der Landeshauptstadt war nun Thema eines Stadtrundgangs, zu dem Alice Reitz und Max Aigner vom Landesverband der Sinti & Roma in Hessen 14 Teilnehmer:innen zu verschiedenen Orten der Verfolgungsgeschichte führten. Wobei deutlich wurde, dass die Diskriminierung der Sinti nicht erst 1933 begonnen hatte – und auch 1945 nicht beendet war. So gab es bereits in der Zeit der Weimarer Republik einen großen öffentlichen Streit um den Versuch von 17 Sinti-Familien, sich in Wiesbaden anzusiedeln. Von einer „Zigeunerplage“ schrieb eine Zeitung. Doch gelang es zumindest einigen Familien, sich erfolgreich vor Gericht gegen ihre Ausweisung zu wehren, wie Max Aigner herausgefunden hat. Der Rechtsstaat habe zu dieser Zeit also offenkundig noch funktioniert.

Das änderte sich mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Zu spüren bekam das etwa Rosa Wiegand, die 1937 mit ihrem Mann nach Wiesbaden zog. Weil dieser als „Volksdeutscher“ galt und sie als „Zigeunerin“, wurde ihnen von den Standesbeamten im Rathaus eine Eheschließung verweigert. So zogen sie ihre beiden Kinder Margitta und Wilhelm in der Ellenbogengasse 6 in „wilder Ehe“ auf.

Rosa Wiegand gehörte zu den wenigen Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung. Sie musste zwar im Konzentrationslager Ravensbrück und einem Außenlager an der Ostsee schwere Zwangsarbeit verrichten. Doch dort wurde sie im Frühjahr 1945 von der Roten Armee befreit und konnte im September nach Wiesbaden zurückkehren, wo sie wieder in ihre alte Wohnung in der Ellenbogengasse einzog. Was aus ihrer Familie geworden ist, sei leider nicht bekannt, erläuterten Alice Reitz und Max Aigner.

Mit App selbst erkunden

Ebenfalls den Nazi-Terror überlebt hatte Sylvester Lampert. Der gebürtige Biebricher musste sich trotz eines guten Schulabschlusses als Hilfsarbeiter durchschlagen. Eine Lehre als Autoschlosser wurde ihm vom Arbeitsamt verwehrt – Sinti galten den Behörden grundsätzlich als arbeitsscheu und kriminell. Lampert gehörte zu den Wiesbadener Sinti, die am 8. März 1943 verhaftet und deportiert wurden. Im KZ Natz-weiler-Struthof wurden an ihm sogar Menschenversuche durchgeführt. Bei einem sogenannten Todesmarsch wurde er Ende April 1944 von amerikanischen Truppen gerettet. Nach dem Krieg konnte sich Sylvester Lampert in Wiesbaden als Musiker etablieren, unter anderem trat er dort mit seiner Band „Gipsy Boys“ auf und wirkte in mehreren Filmen mit.

Das verhinderte allerdings nicht, dass Sinti – Roma haben in Wiesbaden damals wohl nicht gelebt – auch nach dem Zweiten Weltkrieg diskriminiert wurden. „Sie galten nicht als rassisch verfolgt, sondern wurden weiterhin als kriminell betrachtet“, erläuterte Max Aigner. Es dauerte lange, bis sich daran etwas änderte. Positiver Beleg dafür ist das Mahnmal in der Nähe des Geschwister-Stock-Platzes, das 1992 eröffnet wurde. „Es war deutschlandweit eines der ersten Denkmäler“, betonte Alice Reitz. Auf einem Foto der Eröffnungsfeier ist Sylvester Lampert zu sehen.

Wer die Geschichte der Sinti in Wiesbaden selbst erkunden möchte, kann das mit Hilfe einer App tun, die vom Landesverband der Sinti und Roma in Hessen erstellt worden ist (siro-hessen.app). Einen ähnlichen Rundgang gibt es bereits für Darmstadt. Weitere hessische Städte sollen laut Alice Reitz und Max Aigner noch folgen.