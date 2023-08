Architekten für Sanierung des Walhalla in Wiesbaden gefunden

Wiesbaden

Bürogemeinschaft aus Darmstadt und Frankfurt erhält den Zuschlag für die Objektplanungen. Der Entwurf soll 2024 vorliegen.

Die Sanierung des Walhalla-Theaters ist nähergerückt: Die Stadtentwicklungsgesellschaft SEG hat ein aus ihrer Sicht geeignetes Architektenteam gefunden, das sich mit der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude und Kultur- und Veranstaltungsstätten auskennt. Eine Bietergemeinschaft aus Darmstadt und Frankfurt hat im europaweiten Vergabeverfahren den Auftrag für die Objektplanungsleistungen erhalten, teilt die Stadt mit. Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) zeigt sich überzeugt, dass die Bürogemeinschaft Waechter + Waechter und Wenzel + Wenzel rasch die Ideen für ein Nutzungskonzept umsetzt.

Waechter + Waechter ist bekannt für die Planung des neuen Historischen Archivs in Köln, der Sanierung des Theaters und Philharmonischen Orchesters in Heidelberg sowie des Plenarsaalgebäudes des Hessischen Landtags in Wiesbaden. Felix Waechter ist zudem Professor am Fachbereich Architektur und Studiendekan der Technischen Universität Darmstadt. Zusammen mit dem Büro Wenzel + Wenzel, ein bundesweit ansässiges Unternehmen mit Kompetenzen insbesondere im Bereich der Bauüberwachung, bringe die Bürogemeinschaft ihre Erfahrungen aktuell bei der Sanierung des Kultur- und Konzerthauses Heidelberg ein.

Das Vergabegremium, das sich aus den Beteiligten der Denkmalschutzbehörden, des Hochbauamtes, der städtischen Walhalla-Steuerungsgruppe, der städtischen WiBau und der SEG zusammensetzt, habe die Entscheidung einvernehmlich getroffen, heißt es in dem Schreiben. Das 1897 erbaute Walhalla wurde 2017 wegen Baumängeln geschlossen. 2024 soll die Entwurfsplanung feststehen. Bis das marode Gebäude in neuem Glanz erstrahlt, könnte es Mitte 2028 werden. mre