Arbeitsmarkt in Wiesbaden erholt sich

Wiesbaden

Von Fabian Böker

Die Arbeitslosenquote ist zwar immer noch hoch, aber zum Jahresende leicht gesunken. Auch ist die Zahl der Beschäftigten gestiegen,

Dass sich die deutsche Wirtschaft im 4. Quartal des Jahres 2021 wieder etwas erholt hat, zeigt sich auch in der Arbeitsmarktstatistik für Wiesbaden, die das Amt für Statistik und Stadtforschung nun vorgelegt hat.

Danach hat sich bereits seit Juni vergangenen Jahres die Zahl der Arbeitslosen verringert, auch wenn sie auf deutlich höherem Niveau als vor der Corona-Krise verharrt. Insgesamt waren im Dezember 2021 in Wiesbaden 11 385 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 462 weniger als im Vorjahresmonat. Das prozentuale Minus liegt damit bei 3,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote sank auf 7,4 Prozent.

Das ist trotz aller Erholung noch immer die zweithöchste Quote im Rhein-Main-Gebiet nach Offenbach. Auch der Rückgang der Zahlen ist anderen Orts höher, so in Mainz und Offenbach mit 19,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Details Details zum Arbeitsmarkt in Wiesbaden können auch im Internet unter www.wiesbaden.de/statistik nachgelesen und kostenfrei heruntergeladen werden. Das Wirtschafts- und Arbeitsmarktbarometer erscheint vierteljährlich.

Auch zum Kurzarbeitergeld gibt es Zahlen. Dieses arbeitsmarktpolitische Instrument spielte in der bisherigen Corona-Krise eine wichtige Rolle. Ohne Kurzarbeit, so die Stadt Wiesbaden in ihrer Mitteilung, wäre die Arbeitslosigkeit sicherlich noch stärker angestiegen.

Seit März 2020, also seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland, wurde für rund 49 000 Personen in Wiesbaden Kurzarbeit angezeigt. Im 4. Quartal 2021 galt das dann lediglich noch für 500 Personen; Am Ende des Jahres 2020 wurden noch knapp 4900 Menschen in Kurzarbeit gezählt.

Ein weiteres Feld der Arbeitsmarkt-Statistik ist die Beschäftigung; die Zahlen dazu beziehen sich auf den 30. Juni 2021 als Stichtag. Und sie zeigen wieder ein deutliches Beschäftigtenplus. Zu diesem Stichtag waren exakt 111 291 Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sozialversicherungspflichtig beschäftigt und damit 1514 (oder 1,4 Prozent) mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Sogar im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist die Zahl der Beschäftigten in Wiesbaden damit gestiegen.

Diese positive Entwicklung lasse sich, so das Amt für Statistik und Stadtforschung auch in anderen Großstädten der Rhein-Main-Region feststellen, zum Beispiel in Mainz. bö