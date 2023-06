Anton Kokls „Inner Colours“ im Museum Wiesbaden

Von: Andrea Rost

Anton Kokl mit Arbeiten aus der Serie „IF/Fliegendes Weiß“. © Michael Schick

Der Mainzer Künstler Anton Kokl arbeitet mit Interferenzfarben, die seinen Werken einen besonderen Facettenreichtum verleihen. Jetzt zeigt das Museum Wiesbaden 20 Malereien und Drucke von ihm in einer Sonderausstellung.

Es fällt viel Tageslicht in die beiden Ausstellungsräume im Museum Wiesbaden, in denen seit gestern die Werke des Mainzer Künstlers Anton Kokl hängen. „Das ist aus restauratorischer Sicht ungewöhnlich“, räumte Kuratorin Valerie Ucke bei einem Presserundgang ein. „Üblicherweise achten wir darauf, dass es in den Galerien nicht zu hell ist, damit die Kunstwerke keinen Schaden nehmen.“ Die Lamellen am Kuppelfenster des Oktogons seien jedoch auf besonderen Wunsch des Künstlers geöffnet worden, sagte Ucke. Anton Kokl arbeite mit Interferenzfarben, und um seine Arbeiten in ihrer ganzen Vielfalt betrachten zu können, brauche es natürliches Licht.

20 großformatige Malereien und Gummidrucke auf Papier von Anton Kokl werden in der Sonderausstellung gezeigt. Der 74-Jährige leitete einst die Druckwerkstätten der Kunsthochschule Mainz und entdeckte nach eigenen Angaben Anfang der 1990er Jahre die Interferenzfarben, „als ich mich in der Ölmalerei mit monochromischen Farbflächen und Farbverläufen beschäftigte“.

Kokl nutzte die schillernden Farbpigmente, die in Autolacken, Kunststoffen und Kosmetika Verwendung finden, fortan in unterschiedlichen Verfahren in seiner Kunst. Er agierte auch als Forscher, experimentierte beispielsweise in den kleinformatigen Papierarbeiten der „Gum-Print-Serie“ mit einem fototechnischen Verfahren, das Figur und Grund, Positiv und Negativ auf besondere Weise verzahnt. Zentral war dabei die Erkenntnis, dass sich die Wirkung von Bildern, auf denen Interferenzfarben zum Einsatz kommen, je nach Standort und Bewegung des Betrachters verändert.

Auf den großformatigen Bildern aus der Serie „IF/Fliegendes Weiß“, von denen mehrere in der Sonderausstellung zu sehen sind, lässt sich das gut nachvollziehen. Das aus frontaler Position sichtbare satte Mittelblau etwa wird zum ins Violette abgleitenden Dunkelblau, wenn man seitlich steht, das satte Rostrot je nach Einfallswinkel und Intensität des Lichts zum gedämpften Braun. Er habe zunächst weiße Tusche in breiten Pinselstrichen auf die schwarz grundierte Leinwand aufgetragen, beschreibt Kokl den Entstehungsprozess – „als intuitive Geste und vorbewusste Malbewergung“. Fließende Farbverläufe sich entleerender Pinselstriche ließ er stehen. Die schimmernden Pigmente der Interferenzfarbe brachte er danach im Siebdruckverfahren auf die Leinwand. Sichtbar werden diese nur auf dem schwarzen Untergrund, nicht aber auf den weißen Flächen des Bildes. Eine gläserne Atmosphäre entsteht auf diese Weise, der Bildraum öffnet sich in die Tiefe.

Die Ausstellung „Anton Kokl – Inner Colours“ läuft bis zum 24. September. Der Katalog erscheint im Juli und kostet 22 Euro. Ein Künstlergespräch findet am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr statt. Zu einer Dialogführung zu den Interferenzfarben in der Natur und im Werk von Anton Kokl lädt das Museum Wiesbaden für Donnerstag, 24. August, ab 17.30 Uhr ein.