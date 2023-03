Altes Wiesbadener Rathaus wird saniert

Von: Andrea Rost

Das Alte Rathaus in Wiesbaden wurde in der Renaissance errichtet. © Michael Schick

Das Alte Rathaus ist das älteste Gebäude Wiesbadens und beliebter Ort für Trauungen. Jetzt wird es nach den Vorschriften des Denkmalschutzes saniert. Bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird im Neuen Rathaus geheiratet.

Brautleute, die in den nächsten Monaten in Wiesbaden heiraten möchten, können dies nicht im Trausaal des Alten Rathauses tun, sondern müssen in den kleinen Festsaal des Neuen Rathauses ausweichen. Der Grund: Das Alte Rathaus in der Marktstraße wird gemäß der Vorgaben des Denkmalschutzes saniert und soll wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild als Renaissance-Bau erhalten. Es gilt als ältestes Gebäude der Stadt.

Das Alte Rathaus wurde 1608 bis 1610 von Antonius Schöffer nach den Plänen von Valerius Bausendorff mit massivem Erdgeschoss und Fachwerkobergeschoss mit Erkern und hohen geschwungenen Giebeln gebaut. Seither gab es einige bauliche Veränderungen. So wurde im Jahr 1828 das Fachwerk-Obergeschoss durch gotisierendes Steinmauerwerk ersetzt. Im zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude während des schweren Luftangriffs in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 1945 beschädigt und in den darauffolgenden Jahren grundlegend saniert. Die letzte umfassende Sanierung war im Jahr 2002, als das Haus einen gläsernen Aufzug an der Rückseite erhielt. Bereits im Jahr 1970 sollte der komplette Dachstuhl saniert und mit Schiefer eingedeckt werden. Am Ende erhielt das Dach aber lediglich eine neue Eterniteindeckung.

Im November 2022 beschlossen die Stadtverordneten, das Dach des Alten Rathauses neu zu decken und die Außenfassade denkmalkonform wiederherzustellen. Auch letzte Kriegsschäden sollen beseitigt werden. Im Inneren des Alten Rathauses laufen die Bauarbeiten bereits. In den nächsten Wochen wird das Gebäude eingerüstet, und es beginnt die Sanierung der Außenfassade. Die Farbgebung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts soll wieder sichtbar werden.

Während der Sanierungsarbeiten kann der Trausaal im Alten Rathaus wegen Baulärm und Staub nicht genutzt werden. Der bei Hochzeitspaaren und Gästen beliebte Empfang und Umtrunk auf dem Schlossplatz kann nach der Trauung im Neuen Rathaus aber weiterhin stattfinden.

Bei Fragen ist das Standesamt erreichbar unter Telefon 0611 /313 406 oder auch per E-Mail an heiraten@wiesbaden.de